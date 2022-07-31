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柬埔寨軟禁片瘋傳！機上一幕他愣爆　恐是台灣人騙台灣人

▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的事件，網紅「好棒Bump」潛入「詐騙窟」救出遭騙的台灣人。（圖/好棒Bump YT）
▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的事件，網紅「好棒Bump」潛入「詐騙窟」救出遭騙的台灣人。（圖/好棒Bump YT）

編輯中心/綜合報導

2022-07-31 15:46:402022-07-31 15:58:24

近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的事件，網紅「好棒Bump」近日也潛入柬埔寨的「詐騙窟」救出遭騙的台灣人，讓此事件高度受到關注。對此，就有網友透露，自己老闆也剛從柬埔寨出差回來，結果看到飛機上商務艙有許多8+9人士，高度懷疑是「台灣人自己騙台灣人」，不少網友紛紛出面喊話要政府徹查，引發討論。

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YouTuber好棒Bump日前於影片中提到，受軟禁的陳姓男子在去年11月被大學同學介紹到柬埔寨工作，不料就此被詐騙集團控制，情況危險，父母提出願意繳錢贖人，對方卻不應允，於是轉而寫信給Bump尋求幫助，Bump便與陳男父親一同前往當地。

▲為救助一個人，Bump聯繫當地媒體、憲兵隊、救援隊、台灣立委、外交部、國際反詐騙組織和人道組織幫忙。（圖／Youtube：好棒Bump）
▲為救助一個人，Bump聯繫當地媒體、憲兵隊、救援隊、台灣立委、外交部、國際反詐騙組織和人道組織幫忙。（圖／Youtube：好棒Bump）
Bump表示，通常一個台灣人可賣2至3萬元美金（約台幣60至90萬元），若想離開詐騙公司就得交贖金，可付款完後是否能成功離開卻又是個謎。他最後呼籲眾人別再輕信國外的高薪工作，因詐騙集團就是以此宣傳，但實際上詐騙教學、住宿、吃飯和日用品都需自行給付，工作時犯錯也會被扣薪，反而落入負債累累的情況，且一旦被集團人員認為沒有價值，就會再被賣到別的公司。

而就有網友在PTT發文表示「最近經常看到網路上討論柬埔寨的事情，老闆本月29日也才從柬埔寨回來，同樣貼了Bump的影片，要大家小心一點，還透露自己搭商務艙的時候，機上許多8+9，且去程回程都一樣」讓他不禁懷疑「感覺台灣人在騙台灣人過去，真的很生氣！」呼籲台灣人團結一點，不要再加害自己人。

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▲一名網友分享老闆貼出網紅Bump的影片警戒大家不要受騙，並且表示機上商務艙飛往柬埔寨的8+9非常多，懷疑是自己人騙自己人。（圖/PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「真的都沒人要管了嗎」、「這些黑道平常要幹嘛真的沒差，但不要騙無辜老百姓好不好....」、「都有網紅拍影片了，政府還不動作嗎＝＝」、「其實超簡單啊，看誰不斷出入境那些地方全部徹查就好了」、「查一下出入境，多次出入境，而且有前科的，八九不離十都有可能有關啊」、「這個不查，報導幾次都還是有人會被騙，政府還在睡」、「美國海關如果懷疑的話是可以禁止你出入境的....這方面台灣真的也要跟進了」。（編輯：張嘉哲）


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