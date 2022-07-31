柬埔寨軟禁片瘋傳！機上一幕他愣爆　恐是台灣人騙台灣人

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Bump表示，通常一個台灣人可賣2至3萬元美金（約台幣60至90萬元），若想離開詐騙公司就得交贖金，可付款完後是否能成功離開卻又是個謎。他最後呼籲眾人別再輕信國外的高薪工作，因詐騙集團就是以此宣傳，但實際上詐騙教學、住宿、吃飯和日用品都需自行給付，工作時犯錯也會被扣薪，反而落入負債累累的情況，且一旦被集團人員認為沒有價值，就會再被賣到別的公司。
而就有網友在PTT發文表示「最近經常看到網路上討論柬埔寨的事情，老闆本月29日也才從柬埔寨回來，同樣貼了Bump的影片，要大家小心一點，還透露自己搭商務艙的時候，機上許多8+9，且去程回程都一樣」讓他不禁懷疑「感覺台灣人在騙台灣人過去，真的很生氣！」呼籲台灣人團結一點，不要再加害自己人。
貼文一出，網友紛紛回應「真的都沒人要管了嗎」、「這些黑道平常要幹嘛真的沒差，但不要騙無辜老百姓好不好....」、「都有網紅拍影片了，政府還不動作嗎＝＝」、「其實超簡單啊，看誰不斷出入境那些地方全部徹查就好了」、「查一下出入境，多次出入境，而且有前科的，八九不離十都有可能有關啊」、「這個不查，報導幾次都還是有人會被騙，政府還在睡」、「美國海關如果懷疑的話是可以禁止你出入境的....這方面台灣真的也要跟進了」。（編輯：張嘉哲）