家裡翻出古董電腦！竟是「23年前蘋果神機」 網急勸別丟
蘋果公司（Apple Inc.）從以前到現在推出的產品都造成風潮，也培養出許多忠實的果粉，而近日就有一名網友從家中挖出一台有23年歷史的蘋果電腦，想知道會不會有人想收，貼文曝光後，不少人認出這台是「PowerMac G3」，立馬勸他別丟，留言喊：「古董保養好，以後可以換車！」
該名網友在Dcard中貼文，他以「老蘋果會有人要嗎？」為題，表示在家裡大掃除時，發現有一台蘋果主機跟螢幕，不知道這台還能不能賣掉，只見上頭雖然蒙上厚厚灰塵，不過卻能看見清晰的蘋果Logo，款式也看起來相當老舊，讓原PO好奇問：「這個會有人收嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「還能運作的話就非常有價值了」、「這種越放價值越高，好好自己收起來吧」、「賣給國外的，價值肯定很高」、「很值錢，建議收藏等翻倍」、「能開機的話，這台不便宜欸，阿對了要賣國外，價格比較好」、「收好啦真的，以後會有人想收藏的」、「拜託別丟」、「古董保養好，以後可以換車」。
也有內行網友指出，「這應該是PowerMac G3，整理乾淨後，可以丟到亞馬遜或ebay 賣，看保存情況大概可以賣2000～4000台幣，如果有鍵盤滑鼠，還能開機使用，可以賣更高」。
事實上，「PowerMac G3」為蘋果公司1999年推出的電腦，因外觀顏色也被使用者以中文稱為藍白機，外型設計大幅改變傳統電腦米色機箱的模樣，而是改用像iMac風格的藍白配色，當時傳出了正反兩面的聲音。（編輯：賴禹妡）