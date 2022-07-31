LINE「股票群組」狂被加超煩！內行1招反擊：老師都嚇到
前些日子繼不斷有簡訊寄來說「我有急事找你，加我LINE」之後，最近又有怪異的現象現身，不少人LINE無緣無故都會被加入臨時對話，裡頭明講的是「股票飆股群組」、「股票指南大全」等等，經常會邀請一些自稱是老師的人推薦哪些股票可以買等等，讓不少人感到相當困擾，而就有網友分享自己制裁這些股票群組的方式，貼文引發熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「遇到這種LINE的股票群組，就是先把老師踢出去XD」只見貼出的照片中，該網友被加入一個名為「飆股解析社團」的LINE群組，隨後該網友將群組內多個名為「孫老師」的人全部踢出群組，然後告知大家「這裡沒有孫老師了唷！大家可以退群了！」最後將沒退出的人都踢出，僅剩下自己，完全就是一個翻群。
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的快要被這些股票群組煩死，好像不做詐騙會死一樣」、「一個群組內是要有幾百個孫老師，神棍詐騙仔！」、「我都把名字改成詐騙群組，真的快笑死」、「這招有空的時候可以玩」、「欸！我上次踢吳老師，吳老師還嚇到密我說幹嘛踢他，很好笑」、「有時候無聊我也會這樣玩，然後去記事本留言詐騙，有次老師還惱羞私訊我問我懂什麼」、「太好笑了啦，學起來了」。
而也有不少網友分享手法「這種股票群就是欠電，加你進去的先封鎖，接著開始刷群組貼圖刷爛他們」、「我直接翻群啊，群組狂刷貼圖他們會受不了」、「我都直接洗貼圖傳A片，自動被退出哈哈」、「豪爽啊！我直接翻群超開心」、「只要我一進入他們就掰了，我會退掉所有人」、「我退掉所有人留老師讓他傻眼，之後都收不到邀請了，直接被黑單」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞
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