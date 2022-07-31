高二弟打工沮喪回家！飲料店「壓榨手段」曝　5千人氣瘋

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高二弟也成功應徵上飲料店的工作，但老闆卻表示「試用期3個月時薪100元，等試用期過後調時薪至158元」，不料弟弟通過試用期後，仍只領到每小時120元，老闆又辯稱「看表現，表現好再調高」。
而身為媽媽的原PO知情後，最初也心想「算了～只是讓他學個打工經驗，不要放學玩手機、放假玩手機，他自己可以接受、開心，我就不計較了」。
沒想到前幾天開始，原PO發現打完工回家的兒子看起來悶悶不樂，便上前關心，高二弟才開始訴苦「冰箱的門壞了，因為我拉開塑膠把手就裂開了，老闆說我也要負責賠償部分維修費用，但我之前就有發現有小裂縫，當時沒即時反應，所以只好認了」，後續得知維修報價破千元，也讓高二弟弟的心情更糟了。
眼見兒子悶悶不樂，也讓原PO相當氣憤「現在是怎樣？他（兒子）做錯飲料要買下來，認了。客人點錯飲料反悔，他也要買下。現在一台冰箱都用了10幾年，壞了也算在他頭上，要不要連電燈不亮、收銀機壞了…也算在員工身上啊！員工也都會摸到，不就看誰倒霉？」
不少網友看完詳細過程後，也紛紛痛批老闆「檢舉啊，基本薪資要168欸」、「什麼鬼試用期，壓榨勞力，還三個月」、「直接報請勞工局，給兒子來個身教再給老闆來個教訓，更有意義」、「這老闆專門吃員工的耶」。
事實上2022年起，法定基本工資時薪為168元，若有雇主訂定的薪資低於基本工資，則依據勞動基準法第79條第1項第1款、第80-1條第1項等規定，可對雇主處新臺幣二萬元以上一百萬元以下罰鍰，且應公布事業單位或事業主的名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額，並限期令其改善，如果雇主未於限期內改善，應按次處罰。（編輯：潘毅）