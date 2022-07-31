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花2千仍請到擺爛粗工！老闆氣瘋趕人　「問題根源」曝光

▲近年社會工作型態改變，不少勞動產業紛紛苦喊缺工，找不到年輕新血加入（示意圖／翻攝Pexel）
▲近年社會工作型態改變，不少勞動產業紛紛苦喊缺工，找不到年輕新血加入（示意圖／翻攝Pexel）

編輯中心/綜合報導

2022-07-31 18:22:52

近年社會工作型態改變，不少勞動產業紛紛苦喊缺工，找不到年輕新血加入。近期就有位師傅目睹，老闆花錢請粗工幫忙搬廢料，然而兩人到場工作卻開始擺爛，遭遇曝光也引發網友熱議。

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一位師傅在臉書《爆怨公社》上發文抱怨「最近公司在做拆除工作，因為拆下來的鐵皮屋廢料有點多，老闆找了粗工公司幫忙找粗工搬廢料，對方報價一工一天8小時2000元，附午餐與飲用水」。

沒想到今天來了兩位粗工，年齡皆為40歲上下，但到場後工作態度卻開始擺爛「從8點上班開始到9：30分，1個半小時過去只搬了2片鐵皮與3根C型鋼，我們在廠內，拆到廢料多到快沒地方走路，兩個粗工還在門口抽菸休息」。

▲工地。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲有位師傅目睹，老闆花錢請粗工幫忙搬廢料，然而兩人到場工作卻開始擺爛。（示意圖，與內文無關／翻攝自 pixabay ）
後來老闆受不了，直接要求兩位粗工直接回家，沒想到兩人卻直接開口要求拿整天的薪水，其中一位更反嗆「我們一天只有領1000元，是要我們搬多快？」原PO見狀也不禁感慨「知道小工薪水低，容易擺爛，但…粗工公司抽太兇跟業主沒關係吧，為什麼常常有粗工把粗工公司老闆抽太兇的怨氣發洩在業主身上，業主該付的也沒少過啊？」

不少網友看完也紛紛搖頭回應「粗工已經多久沒漲過薪水了…」、「你們對應的是派遣公司，他們對應的也是派遣公司，一天給派遣公司2000一人，派遣公司給派遣工一天1000一人，派遣公司肯定是跟派遣工說工作有多輕鬆，沒事可以在那滑手機抽煙喝飲料，試用期間一千塊，工作輕鬆有機會轉正，這早就不是什麼秘密，派遣公司常常就跟員工講的跟實際做的不一樣，派遣工到了現場發現是粗工當然不爽做」、「可能粗工自己根本不知道公司抽那麼多，以為雇主付那麼少吧」、「姑且不論工作性質，問題源頭一直都是發錢的人啊，錢給的夠...有誰會哀哀叫？」。（編輯：潘毅）

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