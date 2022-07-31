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水果發霉切掉照吃？專家急制止　再揭2類食材「更危險」

▲台灣地處亞熱帶，整年下來氣候都偏潮濕，家中食材發霉也相當常見。（示意圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲台灣地處亞熱帶，整年下來氣候都偏潮濕，家中食材發霉也相當常見。（示意圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

編輯中心/綜合報導

2022-07-31 21:41:552022-07-31 21:57:27

台灣地處亞熱帶，整年下來氣候都偏潮濕，家中食材發霉也相當常見。不過毒理學專家招名威就提醒，水果發霉千萬別吃了，更揭露數種食材發霉後吃下帶來的後果。

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水果發霉了，到底要不要扔掉？招名威表示「當然要，不要捨不得，特別是老人、幼童和孕婦等弱勢族群，以及免疫力低下的人群，不要吃腐爛或發霉的食物，是健康飲食的基本原則」。

他隨後解釋，水果含有的有機酸比例較高，但若在適當的狀況下，保鮮時間就能比蔬菜要長，因為有機酸能減少細菌的繁殖，但是，切記，若是發霉了，無論是何種顏色的黴菌，都建議立馬扔掉，決不食用，既使是富含豐富維生素的蘋果、橘子、小黃瓜、胡蘿葡、十字花科蔬菜等，都不要再食用。可能造成腸胃道負擔、腹瀉，長期食用也會引發腸胃道疾病。

除了水果之外，招名威還特別點名堅果類、玉米類兩種食材，更需格外的注意是否發霉，「因為可能會含有黃麴霉菌。黃麴霉菌它能產生一級致癌物：黃麴毒素，只要吃下肚，就一定會累積在肝臟裏，不易排出，只要累積一定的劑量，引發肝癌的機率就超級高」。

▲天然堅果對人體有好處，但也要控制攝取量。（示意圖／取自unsplash）
▲招名威還特別點名堅果類、玉米類兩種食材，若是發霉就千萬不要吃下肚。（示意圖／取自unsplash）
不過他也提到，大家平時毋須恐慌，只要購買當下觀察堅果或玉米外在沒有發霉、堅果殼緊閉，且保存期限沒超過，應該就是安全可食用的。

招名威還提醒還有一種食物是發霉決不能再吃的，就是「麵包」，如果發現麵包上有黑色、橘黃色或黃色的發霉斑塊，這種黴菌的菌絲較長，比較容易遍佈整個麵包，切掉一部分我們肉眼也無法確定這些菌絲是否已經長到麵包其他地方了，所以不能吃，必須扔掉。

▲食物發霉竟不丟掉，反而切除發霉處繼續吃，傷害健康。（示意圖，非當事情境／取自 photoAC ）
▲麵包發霉也必須整個丟掉，因為黴菌的菌絲較長，比較容易遍佈整個麵包。（示意圖，非當事情境／取自 photoAC ）
招名威最後也建議，霉菌種類繁多，且會滋生毒素，對人體有益的極少。而面對發霉食物，的確可選擇將發霉部分去除，但肉眼看不到的地方仍可能存在毒素。因此他呼籲，保險起見扔掉吧，不要再捨不得了。（編輯：潘毅）


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