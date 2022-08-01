NOW早報／楊祐寧老婆婚紗照辣爆！賓客「閃成三金紅毯」

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楊祐寧在演藝圈人緣好，50位藝人賓客一字排開星光閃耀，包括《華燈初上》林心如、楊謹華、王柏傑、修杰楷等人，另外還有好友張震、賈靜雯、張孝全、余文樂、陳柏霖，豪華陣容宛如在辦三金典禮，楊祐寧的好兄弟Junior（韓宜邦）不當伴郎，負責擔任擋酒大隊。
楊祐寧婚禮籌備半年，學設計出身的老婆很有想法，兩人在討論過程中沒有爭吵或意見不合，哪個部分比較費神？楊祐寧回想起來是座位表最頭疼，和老婆在安排座位時，才發現大有學問在，「真的排了才知道，哦原來誰誰誰不能坐一起。」
今日天氣／全台天氣不穩定！各地都有局部陣雨、雷雨
中央氣象局今（1）日表示，今天各地都有局部短暫的陣雨或雷雨，中南部偏向於整天性的降雨，其他地區則以白天午後最為明顯。清晨至上午中南部尤其是沿海地區有機會出現局部大雨，午後各地山區也有局部大雨甚至短延時豪雨發生的機率；氣溫方面，各地高溫普遍約33至35度，新竹以北及東半部仍較為悶熱，局部地區有36度以上高溫發生的機率。
麻吉弟弟尾隨女店員遭控侵犯 認了「身心俱疲」急道歉
一名假髮店女店員（31）日傍晚透過爆料公社臉書專頁指出，日前一名疑似是公眾人物的男子，突走進店內用ABC口音要水喝，當她走進休息室要拿水時，男子竟也趁機溜進去，且有肢體上的接觸、試圖想侵犯，有網友看到監視器畫面後，質疑該名男子就是麻吉弟弟（周立銘），對此，經紀公司索尼音樂也向《NOWnews今日新聞》做出回應。
女店員曬出監視器畫面，指控疑似是麻吉弟弟的男子，「他卻跟著我走進來 對我有肢體上的接觸，試圖想侵犯我…所幸我擋了下來安撫他的情緒讓他坐在客座位區，等他坐下來後，看他搖頭晃腦的喝水沒有馬上離開，很怕他會再次對我有肢體上的動作或是侵犯我。」
由於監視器畫面還算清晰，眼尖網友馬上就指認是歌手麻吉弟弟，而經紀公司隨後也證實：「MDD周立銘之前因為在美國的家人生病，同時間他的電腦被駭客入侵，資料被清空，讓他前一陣子身心俱疲，無法入睡狀況不太好。但當時絕無侵犯陌生人的意圖，造成店家困擾深感抱歉。不過現在他已經恢復，狀態穩定。」麻吉弟弟則透過公司再一次表達歉意：「對於造成店家的困擾，真的感到非常抱歉。」
啦啦隊正妹大合體！「場下團練」畫面曝 15秒影片掀暴動
中華職棒明星賽暌違2年，（30）日終於在台中洲際棒球場重新展開，現場除了精銳盡出的球員、藝人、網紅共同參與外，更史無前例集結5隊共50位啦啦隊員一同在場邊應援，掀起另一波話題，而「Rakuten Girls」成員琳妲也在IG分享女孩們場下集結團練的畫面，讓粉絲們大飽眼福。
「Rakuten Girls」樂天女孩、反骨男孩團員琳妲（林羿禎），日前曾在個人IG分享啦啦隊們齊聚練舞室的合照，當時就讓許多人期待明星賽的演出，而昨她再度更新貼文，這次上傳女孩們「集體熱舞」的15秒短片，只見琳妲先是單獨在鏡頭前開場，隨後各隊成員再從兩側進入，展現火辣舞技和熱情活力。
對此琳妲也在文中寫道「只要我們不尷尬，尷尬的就是後面玩手機的」，影片發出後，一天內已超過2萬人點擊愛心，紛紛留言「這辣過頭了」、「實在太好玩了」、「感覺都聞得到髮香了」、「練舞辛苦了，太有趣了」、「天啊我是女生，但我真的不知道眼睛放哪裡好」、「完全不尷尬，影片也看了一小時」。
據了解，此次中職明星賽，樂天、中信、統一、富邦、味全等5隊，都會各派出10位啦啦隊員，除了開場表演外，比賽進行時也會在觀眾席陪同應援，昨日的第一場明星賽上，不同隊伍的啦啦隊齊聚，除了替自家球員加油外，也大跳別隊球員的應援曲，成為此次明星賽的場邊熱議話題。
張穎穎無畏牽手汪小菲 「套緊鑽戒」遭疑公開已婚身分
汪小菲與大S（徐熙媛）去年底宣布離婚後，男方與小14歲的女星張穎穎緋聞不斷，儘管女方多次出面闢謠，仍有許多證據陸續浮出檯面，日前更爆出汪小菲在朋友圈上傳2人牽手照，疑似向朋友認愛，而張穎穎也在（30）日發布短片時，被發現左手無名指已戴著鑽戒。
只見張穎穎放下長髮，身穿細肩上衣露出性感鎖骨，下身則是穿上窄版短裙，渾圓臀型若隱若現，亮麗的鎖骨和耳飾凸顯氣質，值得注意的是，當她在回應粉絲問題時，左手無名指的鑽戒吸引不少粉絲關注：「什麼時候舉行婚禮」、「是在展示戒指嗎」，似乎不畏表態感情狀態。
另外，張穎穎也在影片分享維持身材的祕訣，表示由於兒時就開始學習跳舞、平時堅持健身，所以才能擁有凹凸有致的身材，還不忘鼓勵被「容貌焦慮」所困的粉絲，要對自己要有自信，接下來也會公開關於防曬的小撇步。
LINE「股票群組」狂被加超煩！內行1招反擊：老師都嚇到
前些日子繼不斷有簡訊寄來說「我有急事找你，加我LINE」之後，最近又有怪異的現象現身，不少人LINE無緣無故都會被加入臨時對話，裡頭明講的是「股票飆股群組」、「股票指南大全」等等，經常會邀請一些自稱是老師的人推薦哪些股票可以買等等，讓不少人感到相當困擾，而就有網友分享自己制裁這些股票群組的方式，貼文引發熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「遇到這種LINE的股票群組，就是先把老師踢出去XD」只見貼出的照片中，該網友被加入一個名為「飆股解析社團」的LINE群組，隨後該網友將群組內多個名為「孫老師」的人全部踢出群組，然後告知大家「這裡沒有孫老師了唷！大家可以退群了！」最後將沒退出的人都踢出，僅剩下自己，完全就是一個翻群。
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的快要被這些股票群組煩死，好像不做詐騙會死一樣」、「一個群組內是要有幾百個孫老師，神棍詐騙仔！」、「我都把名字改成詐騙群組，真的快笑死」、「這招有空的時候可以玩」、「欸！我上次踢吳老師，吳老師還嚇到密我說幹嘛踢他，很好笑」、「有時候無聊我也會這樣玩，然後去記事本留言詐騙，有次老師還惱羞私訊我問我懂什麼」、「太好笑了啦，學起來了」。
而也有不少網友分享手法「這種股票群就是欠電，加你進去的先封鎖，接著開始刷群組貼圖刷爛他們」、「我直接翻群啊，群組狂刷貼圖他們會受不了」、「我都直接洗貼圖傳A片，自動被退出哈哈」、「豪爽啊！我直接翻群超開心」、「只要我一進入他們就掰了，我會退掉所有人」、「我退掉所有人留老師讓他傻眼，之後都收不到邀請了，直接被黑單」。（編輯：張嘉哲）