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柬埔寨詐騙軟禁台人！網抖出「最大兇手」：根本永遠無解

▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的事件，網紅「好棒Bump」潛入「詐騙窟」救出遭騙的台灣人。（圖/好棒Bump YT）
▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的事件，網紅「好棒Bump」潛入「詐騙窟」救出遭騙的台灣人。（圖/好棒Bump YT）

編輯中心/綜合報導

2022-08-01 08:41:30

近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的事件，網紅「好棒Bump」近日也潛入柬埔寨的「詐騙窟」救出遭騙的台灣人，讓此事件高度受到關注。對此，就有不少網友討論「這些詐騙看起來就這麼假，還是有這麼多人會相信」貼文釣出內行人解析，引起話題。

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YouTuber好棒Bump日前於影片中提到，受軟禁的陳姓男子在去年11月被大學同學介紹到柬埔寨工作，不料就此被詐騙集團控制，情況危險，父母提出願意繳錢贖人，對方卻不應允，於是轉而寫信給Bump尋求幫助，Bump便與陳男父親一同前往當地，最終經過重重的關卡後，成功將人救出，影片曝光之後，讓各界高度關注此事。

▲受騙台人被軟禁在柬埔寨，網紅好棒Bump衝魔窟救人，驚險過程全都錄。（圖／Youtube：好棒Bump）
▲受騙台人被軟禁在柬埔寨，網紅好棒Bump衝魔窟救人，驚險過程曝光。（圖／Youtube：好棒Bump）
然而也有不少人懷疑「說是月薪六、八萬就可以把人騙過去，到底台灣人多缺錢？怎麼會去相信這個」；對此有網友專業分析背後原因表示「其實你說柬埔寨有多好賺？也不過是月薪五萬、八萬，但現在缺工這麼嚴重，去做個水電、粗工也是有五萬八萬，只不過很多人不願意去做而已，我油漆師傅做到70幾歲才退休，人家也是住兩三千萬的別墅啊」。

只能說現在網路資訊太發達，一堆人在發吃大餐、開C300、出國打卡等等，然後一堆人都嚮往自己也要過這種生活，但其實你不知道的是，這些你看到的很可能都是打腫臉充胖子的事實，你以為他賺很多錢，所以你也想要快速致富，想發財想瘋了，所以才會被詐騙集團騙走，請記住，內心空虛的人才需要用花錢買自信，內心充實的人也許她一樣愛花錢，但他花的錢不會在乎別人怎樣看他，面子完全不值錢，真的不要因為想要那些榮華富貴，被騙到那種可怕至極的地方」。

貼文一出，不少網友紛紛回應「唉.....只要還是有想要不勞而獲的人這種事只會一直發生」、「只要網路繼續洗腦這些想賺快錢的人，換個方式繼續騙，還是有人會上當，根本永遠無解」、「真的就是太多網路資訊洗腦了，很多人都看別人的好，自己也想要這樣」、「腳踏實地的少年啊真的越來越少，想賺快錢才會這樣」、「超推你！五六萬根本去做粗工也有」、「明明外派有正規職缺，硬要偏門撈快錢才會如此」、「網路世代產生的新危機，民眾沒警覺心還要怪政府不徹查幫忙，政府要多累啊....」。（編輯：張嘉哲）

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