柬埔寨詐騙軟禁台人！網抖出「最大兇手」：根本永遠無解

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然而也有不少人懷疑「說是月薪六、八萬就可以把人騙過去，到底台灣人多缺錢？怎麼會去相信這個」；對此有網友專業分析背後原因表示「其實你說柬埔寨有多好賺？也不過是月薪五萬、八萬，但現在缺工這麼嚴重，去做個水電、粗工也是有五萬八萬，只不過很多人不願意去做而已，我油漆師傅做到70幾歲才退休，人家也是住兩三千萬的別墅啊」。
「只能說現在網路資訊太發達，一堆人在發吃大餐、開C300、出國打卡等等，然後一堆人都嚮往自己也要過這種生活，但其實你不知道的是，這些你看到的很可能都是打腫臉充胖子的事實，你以為他賺很多錢，所以你也想要快速致富，想發財想瘋了，所以才會被詐騙集團騙走，請記住，內心空虛的人才需要用花錢買自信，內心充實的人也許她一樣愛花錢，但他花的錢不會在乎別人怎樣看他，面子完全不值錢，真的不要因為想要那些榮華富貴，被騙到那種可怕至極的地方」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「唉.....只要還是有想要不勞而獲的人這種事只會一直發生」、「只要網路繼續洗腦這些想賺快錢的人，換個方式繼續騙，還是有人會上當，根本永遠無解」、「真的就是太多網路資訊洗腦了，很多人都看別人的好，自己也想要這樣」、「腳踏實地的少年啊真的越來越少，想賺快錢才會這樣」、「超推你！五六萬根本去做粗工也有」、「明明外派有正規職缺，硬要偏門撈快錢才會如此」、「網路世代產生的新危機，民眾沒警覺心還要怪政府不徹查幫忙，政府要多累啊....」。（編輯：張嘉哲）