蜷尾家推「舒酸定霜淇淋」曝光　全家霜淇淋新口味買1送1

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除了霜淇淋有亮點，蜷尾家店面在活動期間也改造成相當文青的聯名風格，平日前30名消費限定冰款並拍照打卡，加送舒酸定小牙膏；假日加碼前30位除了贈送小牙膏之外，另有蜷尾家指定霜淇淋兌換卷1張，等於買限量冰款還能免費再來一支霜淇淋。
全家超商自今年5月起，為了吸引消費者將APP錢包升級為全盈+PAY，大手筆在每周末五六日發動霜淇淋買一送一，且只有使用全盈+PAY支付才能享專屬優惠，成功帶動用戶數大幅成長，至今已累積賣出逾40萬支霜淇淋。由於活動已連續促銷長達3個月，不少消費者擔心7月後霜淇淋將不再買一送一。《NOWnews今日新聞》實際查訪全家門市，愛吃冰的消費者可以放心了，因為熱到爆的八月還能再爽吃一整個月的半價霜淇淋，自本周五8/5起至八月底，每逢星期五六日都將有霜淇淋不限口味買一送一。
上周有網友爆料，全家霜淇淋機台悄悄將「貘貘桃霜淇淋」口味立牌換掉，甚至出現前幾檔大受好評的「棉被午茉綠霜淇淋」。全家超商回應《NOWnews今日新聞》詢問表示，過去下架的口味確實在某些門市回歸，主要是貘貘桃霜淇淋的白桃霜料已賣完，無法再提供店舖訂購，因此現階段會改訂先前推出的口味，像是釋迦、巧克力、午茉綠、小農牛奶等都會在各店隨機出現。據了解，全家將在後（3）日公開全新的霜淇淋口味，屆時將可搭配周末限定的買一送一優惠嘗鮮。