機車加油最好加92？車行老闆揭「真相」 眾愣：真的有寫
台灣素有「機車王國」的稱號，每到尖峰時段時，路上總是會有滿滿的車潮，然而這麼多機車族騎乘機車，你是否知道自己機車應該要加什麼樣的汽油最好呢？近日，專賣二手機車的老闆就透露「幾乎所有機車最好都是加92汽油比較適合」引起廣大迴響，他也揭開真正原因，讓不少網友直呼「長知識了！」
專賣二手機車的老闆戴蒙在Tik Tok貼文指出，目前國產的機車，我不敢說全部啦！大多數熱門的款式或者是運動型的車種，都是建議加92的汽油，為什麼不要加95或者98呢？因為95跟98容易造成你的機車比較會有「積碳」的問題，你可能這樣加一兩年，你的引擎就可能會壞掉，積碳過重容易熄火，你不要覺得說你的車買比較貴，就加比較貴的油，你的車建議你加92你就加92！
至於如果現在加95的人是否可以加回去92？老闆戴蒙提到「整體影響很小，所以其實沒關係，但是不要長期用混的，不然還是會出問題；而如果機車有改缸壓縮比很高的話，可以改加95或者98看可不可以降低爆震的一些情況」。
影片曝光後，吸引超過1800名車友瘋狂留言，不少機車族表示「當初老闆叫我加95，結果剛翻手冊，真的寫92（含）以上.....」、「我有2台山葉的車也都加92因為省錢」、「哈哈我是不懂原理，但只知道加92比較省錢XD」、「很多車行都會建議加95欸....感恩老闆又長知識了」、「手冊只要寫92（含）以上就加92就好真的，省錢又不積碳」、「92跟95騎乘上肯定沒什麼差別，但燒出來數據肯定有差，提供大家參考，老闆沒唬爛你，手冊拿出來看一看」。（編輯：張嘉哲）