旅伴心理測驗「你是什麼形狀的人」爆紅！稀有角色大洗版
2022臺灣文博會不只在高雄流行音樂中心愛河灣，以6隻LINE貼圖明星打造「聊療漂漂河」萌翻大家。更推出「你是什麼形狀的人？」旅伴心理測驗，透過12道生活選擇題，測出大家理想的人生、誰會是陪你一路前進的好朋友？每個人都有自己獨特的「人格形狀」，並分析你在朋友眼中的形象、適合一起旅行的其他形狀，在社群上爆紅掀起話題，釣出超多「稀有角色」曬出貓咪形、正1000邊形、甚至無形。
「在文博這場盛會裡，我們都是這座島的形狀」，文博會發出全島旅伴召集令，邀民眾透過旅伴心理測驗，了解「你是什麼形狀的人？」設計了12道日常生活選擇題，找出你是什麼樣的人？分析你期待過怎樣的生活？透露你理想的生活體驗，進而找出誰會是陪你一路前進的好朋友，測驗形狀豐富有趣，在社群上爆紅洗版。
不少人紛紛曬出自已的人格形狀，自信明理的「三角形」、客觀理智的「五邊形」，以及靈活彈性的「箏型」、衝動隨性的「六角星星」等測驗結果，甚至釣出超多「稀有角色」的網友，曬出熱情討喜人來瘋的「貓咪形」、安靜堅韌有條不紊的「無形」，甚至還有自信有策略、領導能力強的「正1000邊形」，造型萌翻，掀起超高話題。
完成測驗後還會依照形狀，推薦所屬的旅行箱與旅行地點，建議大家前往島嶼大飯店、環島運動場、寶島冰果室，或嘉義的客廳、馬祖的酒吧，看似實用又帶點幽默感的指引，成功創造討論度。大家不只在FB社群及IG限動曬出自己的形狀，也呼朋引伴尋找適合自己的旅伴。而且完成測驗後在文博會粉專下留言，還能獲得私訊的神秘彩蛋。