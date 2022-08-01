高雄「聊癒漂漂河」6隻LINE貼圖明星到齊 漂浮珍奶超萌
2022文博會在高雄流行音樂中心愛河灣打造的「聊療漂漂河」，從第一隻現身的無所事事小海豹，PP mini小企鵝、ㄇㄚˇ幾兔陸續登場引爆熱潮，上週末6隻LINE貼圖明星全員到齊，最後一波由塔仔不正經、可布魯的豆卡頻道一起登場，貓爪抓還搭配珍珠奶茶一起漂浮，超萌的！
2022文博會在高雄開幕進入最後倒數，「台灣IP ‧ 高雄原創」企劃於高雄流行音樂中心海音館前水域，集結6位高雄出身的創作者，打造的人氣LINE貼圖明星，化身為超大型充氣裝置，徜徉在愛河灣中軟爛可愛，萌翻大家。
第一隻躺上愛河的是無所事事小海豹，以慵懶姿態萌「豹」登場；第二隻巨大化的PP mini小企鵝，搭配特別設計的游泳圈，以在愛河灣上玩水的姿態現身，陪大家一起消暑。
療癒感十足的ㄇㄚˇ幾兔，翹著圓滾滾的屁股，跟你Ｑ萌對望；塔仔不正經也是趴臥泳圈上歡樂戲水；可布魯的豆卡頻道則派出茶包，扮成愛神邱比特，閃爍著晶亮雙眼幫大家製造浪漫。
最後一隻下水的貓爪抓，竟然還搭配套著游泳圈的珍珠奶茶一起漂浮愛河，難以抵抗的可愛魅力，讓不少人紛紛南下搶拍合照。巨型裝置每天19:00～23:00亮燈，預計展期至10月「台灣設計設計台灣」 結束，白天呆萌、夜晚閃出療癒光波，照亮每個人。
建議大家可以搭乘輕軌到光榮碼頭、真愛碼頭或散步在愛河邊觀賞；或搭上愛之船近距離欣賞萌寵們；而乘坐在地特殊的貢多拉遊河，則可以近距離接觸ㄇㄚˊ幾兔喔。