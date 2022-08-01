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衝藏壽司絕不吃「它」！老饕反讚內行　迴轉壽司潛規則曝

▲近年來有許多迴轉壽司品牌進駐台灣，成為三五好友相約聚餐的好選擇。（圖／取自藏壽司官網）
▲近年來有許多迴轉壽司品牌進駐台灣，成為三五好友相約聚餐的好選擇。（圖／取自藏壽司官網）

編輯中心/綜合報導

2022-08-01 10:44:04

近年來許多間日本知名迴轉壽司品牌進駐台灣，深受不少愛吃日式料理的老饕喜愛。其中以「藏壽司」以及「壽司郎」兩間各有特色，但由於風格相近，往往有不少人在選擇上有些許障礙。近日，就有網友將兩間壽司以二分法直接分好，引起廣大熱議。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「因為不敢吃生食的肉，所以就選吃藏壽司，早上睡醒APP訂了一下位置，11點多還有位就衝了，這次總共吃了10盤完了兩次扭蛋，因為柯南已經兌換完畢，所以都是槓龜，總共吃了490元」只見貼出的結帳明細當中，該網友完全都沒有食用任何「生食」，全部都是炸物、天婦羅壽司、甜點等。

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▲網友分享去吃藏壽司全部都沒有吃到生食，引起老饕討論。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「藏壽司熟食真的屌打壽司郎」、「愛吃熟食絕對上藏壽司，壽司郎吃生食，結案」、「我也不吃生食，覺得他們的炸蝦手捲超好吃，每次都要點兩份」、「藏壽司的天婦羅炸物真的有夠好吃的＝＝」、「去藏壽司必點千層蛋糕跟炸蝦壽司」、「怎麼沒有點炸蝦手卷！超級好吃的」、「藏壽司->熟食愛好者；壽司郎->生食愛好者」、「內行啊！藏壽司就是熟食比較強」。

綜合網友意見，當不知道要怎麼抉擇要吃哪間迴轉壽司食，可以看自己的需求，如是比較不吃生食的人，可以選擇「藏壽司」，因口味較好且品項選擇多；而如果是崇尚生食的人，則可以選擇「壽司郎」，因其相對有更多選擇，形成各有特色的競爭現象，頗為有趣。（編輯：張嘉哲）

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