旅館浴室「牆上裝鐵環」？真實用途曝光 眾臉紅：想歪了
無論是出差或是趁著連假外出遊玩，在結束一整天的行程後，入住旅館當作完美結尾肯定是必備行程，而為了給予住客最佳住宿體驗，多數旅館都會為房內物品多作設計，一名網友近日就發現，某旅館廁所竟然出現「詭異鐵環」，有內行看完後也公佈其用途。
該網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張照片，只見圖中，某旅館浴室內的牆壁突出一根鐵桿，上面又被安裝上鐵製的圓環，不過上放卻沒有放置任何物品，這樣的設計讓原PO不禁好奇其功能，發文寫下「不懂就問，請問飯店的浴室裡面，裝這個是做什麼用的？」
貼文一出，許多網友逗趣留言「拉環呀，拉開看有沒有中獎」、「敲一敲，那面牆會打開」、「做成這樣還不明顯？給你敲門用的啊」、「大號時給你抓著，用來攙扶的」、「怎麼那麼像手銬，會想歪」、「難道是飯店為了增加情趣」、「這種那麼刺激的設計，第一次看到」。
不過除了各種歪樓的猜測外，仍有內行網友認真回覆「我看過入住時，飯店是掛毛巾的」、「應該是掛毛巾的，通常是小型的那種擦手巾」、「擦手巾架，入住時是空的，有點奇怪」、「之前也有看過旅館拿來掛大浴巾」、「擦手巾架，毛巾不用拿下來，直接用就可以了」。（編輯：張志浩）