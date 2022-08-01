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約會遇PR90台大男！天菜「1行為」秒幻滅　結局套路好深

▲有女網友和台大天菜男約會，但對方「1行為」卻讓她幻滅，結局甚至被眾人喊「套路好深！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
▲有女網友和台大天菜男約會，但對方「1行為」卻讓她幻滅，結局甚至被眾人喊「套路好深！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-01 11:49:05

男女雙方互相有好感時，可能都會希望多點時間獨處，以此培養情誼，順便了解對方的價格觀和生活習慣等等。近日就有一名女網友分享，在網路上認識一名天菜台大男，兩人第一次約會本以為相當順利，沒想到對方「1行為」讓她瞬間幻滅，結局更是引發全場驚呼「套路好深！」

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有女網友於Dcard分享，上個月在網路上認識到一位台大工科畢業的男子，對方的外在條件和談吐都深受她喜歡，「整體條件PR90以上，很難想像他單身」。而兩人關係也逐漸升溫，但讓她感到詭異的是，「大概是睡前講到11:00就會說『想早點睡，我媽說不要太晚睡會傷身』」。

後來兩人終於見面一起看電影，原PO還貼心買了一些餐點和爆米花，原本以為這次約會相當順利，但她話鋒一轉表示「正當我這樣想的時候，沒想到是劣化的開始」。

原PO指出，兩人看完電影就到一間石頭火鍋店用餐，怎料，對方洋洋灑灑點了一堆餐點，卻表示忘記帶現金，更承諾回家會轉帳還她。但用餐到一半，對方突然語出驚人詢問服務生「她是護理師，你們這有沒有醫護人員優惠啊？」、「真的沒有哦？疫情嚴重的時候護理師很辛苦欸」，讓原PO尷尬不已。

對方最後還將餐點打包帶回家，丟下一句「要給媽媽當宵夜」，當場讓她傻眼。等到回家後，她意外發現對方在IG限時動態放上一張拿鈔票當比例尺的畫面，她隨即主動要求對方還錢，下秒對方IG居然顯示「user not found」，慘被對方封鎖處理，原PO崩潰直呼「哭啊，這是在演哪齣，這算是另類的人財兩失嗎？仔細想想他三句不離媽媽的徵兆就已經不對勁，也很想把暈了一兩個禮拜的我打昏」。

▲instagram示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲女網友主動要求台大男還錢，卻反被對方封鎖。（示意圖／翻攝pixabay）
悽慘的經歷曝光後，引發網友們傻眼留言，「傻爆眼，這個到底臉皮多厚...」、「你誤會啦！其實他本來是想跟媽媽請款，結果媽媽不給他只好封鎖妳」、「套路好深==以後建議先看銀行餘額，跟問存摺是不是放在媽媽那裡好了」、「抱歉⋯⋯莫名覺得有點好笑，無奇不有」。（編輯：陳雅雲）

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