身分證中2碼！馬辣干貝、九孔鮑吃到飽 王品這招送和牛
8月全新美食優惠來啦！身分證對中「5、2、8」任2碼，可享馬辣集團旗下餐廳「干貝、九孔鮑、XXL東石巨蛤」吃到飽，加碼「我愛爸爸」父親節活動，只要男性名字有「俊、偉、昌、雄」任1字（可同音不同字），也能同享優惠爽吃；到王品集團藝奇日本料理粉專活動貼文留言，就送價值580元的岩燒和牛兌換券。
馬辣集團最新8月優惠曝光，父親節犒賞爸爸，8/1起至8/31，含2成人以上同行，提前至少一日訂位，主動告知參加「我愛爸爸」活動，並同桌派出其一代表身分證或健保卡，對中「5、2、8」任2碼；或男性名字有「俊、偉、昌、雄」任1字（可同音不同字），馬辣全桌享「XXL 東石巨蛤」吃到飽，新馬辣全桌享「九孔鮑魚」吃到飽，新馬辣Plus+則是可以「生食級干貝」吃到飽。
王品集團藝奇日本料理也推出父親節優惠活動，即日起～8/31，至藝奇官方粉絲團活動貼文下方留言「我也要去藝奇品嚐極品和牛」，小編就會發送價值580元的岩燒和牛兌換券，憑券到全台藝奇門店消費2客極上或名物套餐，即可免費獲贈和牛一份。
王品牛排則是只要爸爸姓名對中「金／明／財／華」任1字，7/15～8/31平日，到王品牛排店內消費兩客套餐，並出示姓名證件，即款待「法式焗烤龍蝦」乙隻（價值1,116元）。
丰禾台式小館不只推出咖哩辣椒蝦、鮮蝦蒜蓉粉絲煲、酒香四杯雞等新菜，8/31前內用、外帶點任一「雞」料理，享「酒」類88折加購優惠。莆田則是即日起～9/18，點購2～10人套餐享88折優惠。