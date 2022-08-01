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「建中vs台科大」該錄取誰？內行一面倒秒選　背後原因曝

▲網友分享，近日自己的主管正因「錄取誰」而苦惱，其中有兩位人選學歷分別是「建中、長庚大學」，以及「大安高工、台科大」，貼文掀起熱議。（示意圖／翻攝pexels）
▲網友分享，近日自己的主管正因「錄取誰」而苦惱，其中有兩位人選學歷分別是「建中、長庚大學」，以及「大安高工、台科大」，貼文掀起熱議。（示意圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-08-01 12:45:50

在求職時，公司主管除了會藉由面試了解求職者外，事前也一定會透過履歷來評估是否符合職缺需求，對此一名網友則分享，近日自己的主管正因「錄取誰」而苦惱，其中有兩位人選學歷分別是「建中、長庚大學」，以及「大安高工、台科大」，貼文掀起熱議。

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原PO在論壇PTT發文表示，近日公司在徵寫程式人才，主管目前看中兩位，一位是「建中，長庚大學電子系」， 一位是「大安高工電子科，台科大電子系」， 兩人大學的成績位於中段，有些科目挺突出， 給人的印象都不錯。

原PO透露，「公司考試有性向測驗、英文、程式與專業科目，長庚的英文略強，台科大的程式分數高很多，本來主管是打算錄用長庚大學那一位，因為他理論強，但看到程式分數想說台科大好像實作蠻強的」，也因此主管陷入苦惱，詢問原PO意見。

▲不少人認為，現在相當熱門的工程師，其實是中年失業最恐怖的職業。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO公司近日在在徵寫程式人才，不過主管卻因兩名求職者展現出不同的優勢，因而陷入苦惱。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，不少網友都傾向選擇「台科大」的求職者，並強調「實作能力」是重點，「完全不看個性嗎？那就實作強的」、「你是開補習班還是開學校？找理論強的幹嘛」、「只有英文略強，當然選實作強很多啊」、「大學啥理論強，在業界都白紙而已」。

不過，也有另一派網友直言，「你公司這兩個價錢應該不同等級，可能要看想不想省錢」、「都有測驗分數了還要問喔？你主管很涼欸」、「不用面談直接看成績? HR真好做」、「選性向或個性才是重點」。（編輯：張志浩）

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