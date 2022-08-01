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不只柬埔寨！「杜拜詐騙鏈」挖出　她2年前出發生死未卜

▲近日柬埔寨詐騙相關議題炎上，隨後有網友又抖出「杜拜掏金鏈」的貼文，引起熱烈討論。（圖／翻攝Pexels）
▲近日柬埔寨詐騙相關議題炎上，隨後有網友又抖出「杜拜掏金鏈」的貼文，引起熱烈討論。（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-08-01 13:02:58

近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的事件，網紅「好棒Bump」近日也潛入柬埔寨的「詐騙窟」救出遭騙的台灣人，讓此事件高度受到關注。然而，就有網友挖出去年在Dcard上有一串討論「杜拜工作」貼文，內文還有女大生已經在2年前出發杜拜，現在生死未卜，貼文挖出後引起討論，更有人表示留言串裡甚至有被證實為「詐欺犯」的人。

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對於近日柬埔寨詐騙事件頻傳，一名網友翻出Dcard去年的貼文，表示當時一名私立女大生喊話要去杜拜闖蕩，透露「跟我的台灣面試官聊了很多，他也確實有拿到工作證，而且他覺得這份工作有持續學習，這很吸引我，他跟我說，最近也有別的台灣人持續拿到offer，我就問人資，可不可以給我其他台灣人的聯絡資訊，他也給我了」。

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▲去年有女大生已經前往杜拜，兩人生死未卜，如今柬埔寨詐騙案被爆料出來，杜拜掏金鏈的話題又掀起討論。（圖/Dcard）
而聯絡了一個預計當月就要出發的女生，對方本來也很擔心、猶豫，但她的朋友已在杜拜公司工作1個多月，做行政的，重點是很清閒，所以推薦她去，「我聽了才更放心！」這讓原PO感嘆「2021年9月，一群新鮮人在Dcard上討論杜拜工作的相關問題，一直到2021年11月才有新聞勸世，但是他們都出發了，這些網友是生是死無人知曉，只知道他們沒再回覆過文章了，臉書粉絲團也找不到，只能希望他們安好而已」。

且恐怖的是，貼文底下還會湧入許多社會新鮮人的留言，更有許多詐騙集團假裝是該地工作前輩以及業者，表示「可以到我創的臉書粉專，有我的聯繫方式，也可以順便逛逛，我都分享生活跟職缺」、「有問題也可以問我呦，我可以給一些建議」、「可以加我的好友，我跟你說喔哈哈，我已經來杜拜工作了」；結果諸多留言當中，卻有些留言被證實是有「詐欺前科」的人，讓網友相當傻眼。

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▲留言中還有不少詐騙集團假裝成業者或者前輩要給予意見，許多新鮮人都上當非常可怕。（圖/Dcard）
如今因為柬埔寨詐騙事件炎上之後，杜拜掏金鏈也被挖出，不少網友看完後感嘆「剛畢業真的是.....什麼都好講話，新鮮人啊.....就好好工作吧」、「不用專業能力還能高薪，會相信的到底啊」、「拜託真的不要再相信國外有什麼不勞而獲的爽缺好不好.....」、「父母過於保護，只會給小孩玩手機的後果」、「真希望那兩個女生現在還平安....就當他們是真的去杜拜賺很多錢好了....」、「我真的覺得會被騙的世面真的見太少....這種東西都能輕鬆識破，用想的就知道，怎會那麼多人被騙啊」。（編輯：張嘉哲）

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