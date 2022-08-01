COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

他猶豫花1/4薪水租屋！「通勤時間」曝光　全場一看愣了

▲一名網友想要租公司附近的房子，未料網友一看其通勤時間全搖頭了。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲一名網友想要租公司附近的房子，未料網友一看其通勤時間全搖頭了。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-01 15:09:06

上班族每天除了待在公司忙碌工作以外，另外花最多時間就是在通勤上面，因此許多民眾都會陷入是否該因為通勤時間而租屋的考量。一名網友就在網路上分享自己猶豫是否該花薪水1/4租公司附近的房子，不料貼文一曝光網友卻戰翻了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友在《PTT》發文，表示自身住在家裡，每天必須通勤單趟30分鐘到公司，覺得麻煩因此開始考慮是否該在公司附近租房子，查看一輪後發現公司附近的房屋租金大約都是目前薪資的25%，不過最近的走路5分鐘即可抵達公司，感到相當猶豫因此詢問網友：「你會選擇通勤30分鐘上班，還是租公司附近房租付25%月薪+走五分鐘到公司？」

▲原PO想租公司附近的房子，沒想到網友一面倒認為以1/4的薪水付房租抵單趟僅30分鐘通勤時間很不划算。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲原PO想租公司附近的房子，沒想到網友一面倒認為以1/4的薪水付房租抵單趟僅30分鐘通勤時間很不划算。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
貼文一曝光，大多數網友都一面倒：「通勤」、「30分鐘不算通勤」、「半小時而已你是多懶」、「30分真的很近，不值得拿1/4薪水換」、「才30，當然通勤」、「能通勤住家省錢」、「30分鐘也在叫？ 新竹台北通勤，都超過好嗎？！」、「一小時很好了  我來回三小時」。

另外有網友點出選擇通勤的原因：「租屋還有伙食絕對不只25%」、「住家裡還有你媽幫你洗衣服準備食物，四分之一的月薪，你每天搭計程車都爽」、「30分鐘，可以省房租三餐水電費」、「住家裡省的絕對不止房租，還有水電日用品」、「住家裡省下的時間絕對比通勤多」、「住附近被知道，只有一堆屎事」、「30分鐘，省房租三餐水電費，不香嗎？」。（編輯：陳珮瑜）

通勤花多久是極限？全場「答案一致認同」：再長寧願租屋

租房最怕遇到「這地雷」！苦主全栽了：惡鄰居都因此產生

租房族壓力有多大？北市套房租金超過1/3月薪：很難存錢

2房1廳求租三萬元！貼文藏「驚人亮點」　眾：租房附家人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.11%23.89%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀