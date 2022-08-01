他猶豫花1/4薪水租屋！「通勤時間」曝光 全場一看愣了
上班族每天除了待在公司忙碌工作以外，另外花最多時間就是在通勤上面，因此許多民眾都會陷入是否該因為通勤時間而租屋的考量。一名網友就在網路上分享自己猶豫是否該花薪水1/4租公司附近的房子，不料貼文一曝光網友卻戰翻了！
這名網友在《PTT》發文，表示自身住在家裡，每天必須通勤單趟30分鐘到公司，覺得麻煩因此開始考慮是否該在公司附近租房子，查看一輪後發現公司附近的房屋租金大約都是目前薪資的25%，不過最近的走路5分鐘即可抵達公司，感到相當猶豫因此詢問網友：「你會選擇通勤30分鐘上班，還是租公司附近房租付25%月薪+走五分鐘到公司？」
貼文一曝光，大多數網友都一面倒：「通勤」、「30分鐘不算通勤」、「半小時而已你是多懶」、「30分真的很近，不值得拿1/4薪水換」、「才30，當然通勤」、「能通勤住家省錢」、「30分鐘也在叫？ 新竹台北通勤，都超過好嗎？！」、「一小時很好了 我來回三小時」。
另外有網友點出選擇通勤的原因：「租屋還有伙食絕對不只25%」、「住家裡還有你媽幫你洗衣服準備食物，四分之一的月薪，你每天搭計程車都爽」、「30分鐘，可以省房租三餐水電費」、「住家裡省的絕對不止房租，還有水電日用品」、「住家裡省下的時間絕對比通勤多」、「住附近被知道，只有一堆屎事」、「30分鐘，省房租三餐水電費，不香嗎？」。（編輯：陳珮瑜）