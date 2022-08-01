民進黨要陳明通救論文門？鄭運鵬：是尊重老師與黨無關

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林智堅國發所指導教授陳明通昨日發聲明表示，自己是先修正林的論文後，再交給余正煌參考，而後遭余逕予以使用，但強調兩人論文問題意識、研究對象與結論都不同，並未有誰抄誰的問題。針對陳明通的聲明，余正煌委任律師表示，考慮以司法訴訟方式解決雙方紛爭，避免陷入無窮爭議。
鄭運鵬對此表示「尊重」，他重申，陳明通昨日聲明講得非常清楚，兩位學生都是在他指導之下，也沒有要抄襲的動機跟作為；至於另一位學生余正煌，陳明通也說余是無辜的受害者，余的委任律師要怎麼處理，林陣營不能去阻擋，所以也不曉得他們要怎麼判斷。
媒體問到，林智堅稱自己事前不知道草稿有給余正煌，但在其論文參考文獻中又有把余列入其中？鄭運鵬指出，余正煌有修業年限，陳明通在最後一個學期給余另一個提目，並提供林智堅2014年自己的選舉相關資料，這也是林陣營有苦難言的地方，因為余的確先畢業，一般人會認為先畢業的人一定是被後畢業的人所抄襲或沿用，但狀況並不是這樣，大家所看到第一章裡重複的部分，都是林智堅的論文寫作在前。
至於是否民進黨內有定調要陳明通來救這一題？「這個不是政黨的工作需要去定調的」鄭運鵬否認表示，大家可以去看民進黨中常會的議程或中評會的議程，「怎麼會有什麼定調的問題」。
鄭運鵬說，陳明通所提出的聲明，是老師在自己的經驗裡面、在自己的行程裡面、在自己的檔案裡面，在他指導學生的過程裡面老師自己負責任的聲明，「這當然是尊重老師，這跟民進黨沒有關係。」