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民進黨要陳明通救論文門？鄭運鵬：是尊重老師與黨無關

▲被問到民進黨是否定調由陳明通來就論文門，鄭運鵬否認表示，「這當然是尊重老師，這跟民進黨沒有關係。」（圖／林智堅辦公室提供）
▲被問到民進黨是否定調由陳明通來就論文門，鄭運鵬否認表示，「這當然是尊重老師，這跟民進黨沒有關係。」（圖／林智堅辦公室提供）

記者李春台/桃園報導

2022-08-01 15:12:02

桃園市長參選人林智堅今（1）日在新成立的媒體中心公布競選團隊成員及主視覺，但對於持續延燒的論文門風暴，今天卻由立委鄭運鵬代表受訪回應，林智堅的指導教授陳明通昨日已聲明林和余正煌都沒有抄襲的動機跟作為，媒體追問黨內定調是由陳明通就這一局？鄭運鵬否認，並表示「尊重老師，跟民進黨沒有關係」。

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林智堅國發所指導教授陳明通昨日發聲明表示，自己是先修正林的論文後，再交給余正煌參考，而後遭余逕予以使用，但強調兩人論文問題意識、研究對象與結論都不同，並未有誰抄誰的問題。針對陳明通的聲明，余正煌委任律師表示，考慮以司法訴訟方式解決雙方紛爭，避免陷入無窮爭議。


鄭運鵬對此表示「尊重」，他重申，陳明通昨日聲明講得非常清楚，兩位學生都是在他指導之下，也沒有要抄襲的動機跟作為；至於另一位學生余正煌，陳明通也說余是無辜的受害者，余的委任律師要怎麼處理，林陣營不能去阻擋，所以也不曉得他們要怎麼判斷。


媒體問到，林智堅稱自己事前不知道草稿有給余正煌，但在其論文參考文獻中又有把余列入其中？鄭運鵬指出，余正煌有修業年限，陳明通在最後一個學期給余另一個提目，並提供林智堅2014年自己的選舉相關資料，這也是林陣營有苦難言的地方，因為余的確先畢業，一般人會認為先畢業的人一定是被後畢業的人所抄襲或沿用，但狀況並不是這樣，大家所看到第一章裡重複的部分，都是林智堅的論文寫作在前。


至於是否民進黨內有定調要陳明通來救這一題？「這個不是政黨的工作需要去定調的」鄭運鵬否認表示，大家可以去看民進黨中常會的議程或中評會的議程，「怎麼會有什麼定調的問題」。


鄭運鵬說，陳明通所提出的聲明，是老師在自己的經驗裡面、在自己的行程裡面、在自己的檔案裡面，在他指導學生的過程裡面老師自己負責任的聲明，「這當然是尊重老師，這跟民進黨沒有關係。」

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