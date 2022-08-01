女學生考試桌上「這一物」擺整排！網一看驚：真的神助攻
求學時期最重要的任務就是認真讀書拚考試，不過為了考試順利、求得好成績，不少人會到廟裡求神拜佛，也順勢讓學子能增加信心。國外就有一名教師分享一位班上同學考試的妙招，網友看了全都笑說：「真的是神助攻！」
TikTok帳號@_thanapat44、同時也是一名泰國教師的Thanapat Chusrithong日前分享了一段影片，只見在教室裡，所有的學生準備考試，但其中一名女學生的桌子前方放了一整排的物品，鏡頭拉近一看竟然是大大小小、約莫10個佛牌，原來這名女學生曾告訴原PO，由於全家都是相當虔誠的佛教徒，因此家裡有各式各樣的佛像護身符，自己僅帶了部分、家中還有更多沒帶來，而女學生也相信神明會幫助她獲得好成績以及名次。
影片才分享短短一星期，就已累積超過86萬人次觀看，許多網友紛紛驚呼：「真的是神助攻了」、「看來超級虔誠」、「各路神明都來加持了」、「真正的魔法寶貝」、「考試時也需要精神寄託啊」、「希望她能每科都得高分」。
不過也有人認為，考試應該是要自己認真讀書，適度信仰不要過度迷信比較好：「是來開市場租護身符的嗎？」、「自己努力比較重要吧」、「如果不讀書，放整屋的神明也沒用啊」，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）