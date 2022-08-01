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夜市驚見攤販「瓦斯躺著用」！他一查嚇壞：很容易氣爆耶

▲有網友發現，有夜市攤販把瓦斯桶橫著放，讓他覺得很好奇可以這樣做嗎？結果網友們竟評價兩極，意外掀起戰爭。（圖／爆廢公社公開版）
▲有網友發現，有夜市攤販把瓦斯桶橫著放，讓他覺得很好奇可以這樣做嗎？結果網友們竟評價兩極，意外掀起戰爭。（圖／爆廢公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2022-08-01 17:05:18

夜市攤販生存不易，有些地方能省則省。近日，一名網友就撞見某夜市的攤販，竟然刻意把瓦斯桶橫著放來使用，似乎是為了節省瓦斯費，照片一出，網友評價兩極，不少人則表示，老一輩的人很常這樣做，也很正常，但也有人發現，這行為其實非常危險，弄不好還有可能發生氣爆。

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臉書社團《爆廢公社公開版》，日前有名網友就PO出照片好奇詢問「是想問說，小弟不才，瓦斯桶是不是不能這樣橫躺在地上使用？」可以看到，這間夜市攤販正在使用的瓦斯桶，竟然是橫躺著放的，與一般常見的站立式使用方式完全不同，難怪讓原PO擔憂有些危險。

▲有網友提問，夜市把瓦斯桶橫著放可以嗎？引起大家熱議。（圖／爆廢公社公開版）
▲事實上，瓦斯橫放的行為非常危險，消防署也有解釋，若再碰上火源，就很容易發生氣爆。（圖／爆廢公社公開版）
沒想到不少人竟分享「比較不好！但做生意的幾乎都會這樣」、「這是老一輩才會這樣，液態瓦斯想用到乾淨就會倒立放」、「小時候看奶奶都這樣...還叫我去搖...長大之後才知道我應該不是直系親屬」、「辦桌的師傅，還會幫瓦斯桶澆熱水ㄟ」、「我看過倒下來再淋熱水」、「我記得是快沒瓦斯才這樣倒放」、「很多老一輩的這樣的做法也用了數十年、也很安全」、「古早的客家用法就是快用完這樣倒放或浸一盆熱水」。

但大多人都認為這樣超級危險，「剛剛去查了，是不行，容易引發爆炸」、「瓦斯倒容易爆炸，我朋友做瓦斯的說的」、「錯誤使用方式，非常危險，瓦斯爐因為壓力氣化改變，火力很容易失控」、「為了省錢，大多都是這樣，反正人都是等出事再說嘍～」、「這樣超容易外洩，一堆鍵盤手亂教，餘瓦斯，請瓦斯行退存氣就好了」。

事實上，消防署早在臉書針對此事「為了避免浪費，可以在瓦斯快用完時，將瓦斯桶橫放在地上，然後滾一滾嗎？」解釋，這樣的行為其實是具有以下危險性的。

一、如果瓦斯桶開關閥未關閉，而內部壓縮液體不慎自開口流出，在大氣中會立即膨脹（250倍），膨脹過程若有任何火源均足以產生危險。

二、使用瓦斯時，內部液體變成氣體過程會大量吸熱，如果橫放使用以致液體接觸到鋼瓶閥，將導致閥體出口溫度驟降，而影響正常功能；另外鋼瓶橫放時，底部之沉澱物（如液體雜質、油汙）接觸鋼瓶閥，也可能使閥件阻塞而影響使用。

三、瓦斯桶正常放置時，液體在下半部，氣體則在上半部，瓦斯桶的開關都有安全閥裝置，當內部壓力過大（2.4MPa）時，壓力能由安全閥洩壓，使內部壓力平衡；如將瓦斯桶橫躺使用，將影響瓦斯桶開關閥之洩壓功能。

最後也提醒民眾，平時使用瓦斯桶時應保持直立，並放置於室外通風、不受陽光直射地方，以策安全。另外建議民眾與瓦斯行買賣瓦斯時，可以參考內政部與經濟部會銜發布之「家用液化石油氣供氣定型化契約範本」之內容，與瓦斯行約定採重量計價，用剩的瓦斯按比例退費，以避免橫放使用而產生風險。（編輯：詹鎰睿）

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