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躺平族當1年！他薪水17K「靠1招」月存5千　兩派網掀論戰

▲近年來「躺平風潮」從中國大陸蔓延至台灣、南韓等地，許多年輕世代開始選擇獨善其身的度過一生。（示意圖／取自unsplash）
▲近年來「躺平風潮」從中國大陸蔓延至台灣、南韓等地，許多年輕世代開始選擇獨善其身的度過一生。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-01 17:18:57

近年來「躺平風潮」從中國大陸蔓延至台灣、南韓等地，許多年輕世代開始選擇獨善其身的度過一生，對此一名男網友就分享，自己因為不想被工作時間綁死，平時就做跑兼差的工作，雖然月收1萬7看似不高，但扣掉基本支出還能存5千元，貼文引起討論。

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原PO在論壇Dcard發文表示，自己選擇當躺平族已經有1年的時間，因為不想被工作時間綁死，所以固定跑兼差類型工作，「月收1萬7，扣掉基本支出還能存5千，目前儲蓄還有7萬多，我很猶豫要不要再把工作時間拉長，但是又懶的去賺...請問這樣會不會很浪費人生? 卡友如果有自己的房子會學我這樣嗎? 」

▲有人點出了2個前提，分別為「有富爸爸」和「沒有責任感」，若是這樣的兩類人，大可不必存錢。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲原PO因為不想被工作時間綁死，平時就做跑兼差的工作，雖然月收1萬7看似不高，但扣掉基本支出還能存5千元。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
貼文一出，有不少網友認同原PO，留言表示，「想怎麼活就怎麼活，人生是自己的，不要被太多情感左右」、「躺平族＋1，之前很認真工作存錢，突然覺得我好累，就把接的案子都推光光了」、「躺平住家裡啊，就加減工作加減存錢」、「躺平＋1，已經一年多，每天都能爬山、看海、追劇，這才是人生啊」。

不過也有另一派網友認為，「很羨慕你們有這麼灑脫的心態，我也很想躺平，錢足夠生活就好，但還是沒辦法不去在意世俗的眼光」、「趁年輕好好存錢，存好本金，做好財務規劃，不是耍廢，搞得很高尚，很脫俗，難道要政府養你父母？很天真的想法。對自己人生負責，不要造成他人困擾」、「我也想躺平，但害怕生病半死不活的造成家人困擾」。

事實上，「躺平族」是泛指許多現代人面對大環境的經濟壓力時，會選擇不婚不生，甚至也不想置產，選擇待在舒適圈做自己的族群，一開始在中國竄紅，後來也出現在一些台灣人身上，尤其以八年級生居多。（編輯：張志浩）

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