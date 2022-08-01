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《蠟筆小新》房貸還清了！官方15秒預告曝　新家人將登場

▲《蠟筆小新》官方近日在TV版最新預告中，公開只在漫畫中出現過的野原新之助「新家人」。（圖／翻攝自YouTube-maidigitv）
▲《蠟筆小新》官方近日在TV版最新預告中，公開只在漫畫中出現過的野原新之助「新家人」。（圖／翻攝自YouTube-maidigitv）

編輯中心/綜合報導

2022-08-01 17:49:21

日本動漫《蠟筆小新》因可愛畫風及有趣的內容，現今已紅遍全球，是大人小孩都愛的卡通之一，而其漫畫從1990年8月開始連載，主角野原廣志一家的32年房貸，也隨著8月的到來終於還清，不僅如此，近日官方在TV版最新預告中，甚至公開只在漫畫中出現過的野原廣志的哥哥「野原狹志」即將現身大螢幕，讓粉絲們又驚又喜。

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《蠟筆小新》官方7月30日在YouTube釋出最新一集動畫預告片，標題寫下「蠟筆小新，野原廣志的哥哥狹志首次出現在動畫中！腳不臭，但很小氣？」15秒預告片中可見，狹志的長相和廣志有幾分相似，並且會獨自乘車拜訪小新家，進門後甚至向小新伸腳證明自己沒有腳臭，而對於哥哥的到來，廣志似乎感到十分震驚。

▲（圖／翻攝自YouTube-maidigitv）
▲《蠟筆小新》只在漫畫中出現過的野原廣志的哥哥「野原狹志」即將現身大螢幕，讓粉絲們又驚又喜（圖／翻攝自YouTube-maidigitv）
預告一出，網友們紛紛表示，「能看到狹志出現在動畫真的很棒」、「狹志終於來了！期待這刻好久了」、「狹志一堆劇情在動畫都被爸爸取代，這次終於要出現了」、「動畫師終於想起野原廣志的哥哥了」、「不知道狹志的老婆和小孩會不會也在動畫中出現」。

據了解，野原狹志首次登場是在單行本漫畫第24卷，劇情講述為了將爸爸野原銀之介接回秋田，因此來到弟弟野原廣志家，漫畫人設相當吝嗇，還會為了省錢，特地從秋田老家搭別人的便車拜訪弟弟家，此外，他同時也繼承爸爸銀之介愛搞怪的特性，不過與他相關劇情出現於動畫中時，卻常被其他角色所取代，因此這次終於登場，讓粉絲相當期待。（編輯：張志浩）


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