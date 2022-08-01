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打造友善育兒職場　台電全台7處教保服務中心今揭牌　

▲台電今（1）日下午舉行「友善育兒．幸福台電」教保中心聯合揭牌儀式，邀請經濟部長王美花（右4）、教育部次長蔡清華（右3）等人出席。（圖／台電提供）
▲台電今（1）日下午舉行「友善育兒．幸福台電」教保中心聯合揭牌儀式，邀請經濟部長王美花（右4）、教育部次長蔡清華（右3）等人出席。（圖／台電提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-08-01 18:07:52

台電為照顧新世代員工願婚、敢生、樂養需求，並積極配合國家「0至6歲國家一起養」政策推行，於北部、中部、南部等地區打造7處職場互助教保服務中心，今（1）日於輸變電工程處教保中心舉行聯合揭牌儀式，台電表示，7處教保中心自8月起陸續開班營運，招收2至6歲幼童共計15班270名，將成為同仁兼顧工作與家庭的最佳後盾，目前尚有逾60名額對外招生中。

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台電今日下午舉行「友善育兒．幸福台電」教保中心聯合揭牌儀式，邀請經濟部長王美花、教育部次長蔡清華等人出席，一同見證台電北中南共7處教保中心正式起跑。

台電總經理王耀庭致詞時表示，隨著台電持續年輕化，近5年員工平均年齡下降約5歲，為鼓勵新世代同仁安心邁向結婚生子、育兒照顧等人生階段，台電歷時2年規劃與籌備，盤點全台單位可利用空間，並轉型設置教保設施，期能提供員工平價、優質、便利的教保服務，以具體行動落實台電職場友善育兒環境。

在教育部國教署指導及各縣市政府協助下，台電於輸變電工程處、基隆區營業處、林口發電廠、雲林區營業處、嘉義區營業處、高屏供電區營運處及屏東區營業處等7處單位設置教保中心，招收對象以台電員工子女、孫子女為優先，也會對外開放招生。每月收費比照非營利幼兒園最高僅2千元，可望降低育兒經濟負擔。

台電說明，各教保中心皆委託具有豐富辦學經驗的非營利法人經營，師生比為1比10，並對硬體設施嚴格把關，選用符合幼兒身高尺寸、幼兒人體工學之教學設備。針對教學內容部分，各教保中心規劃如美勞、語文、科學、積木、烹飪等「學習角落」，培養幼兒自發性學習能力，2至6歲的混齡式教育也能讓幼童們大手拉小手、邊玩邊學習。

台電7處教保中心自8月起陸續開班營運，招收2至6歲幼童共計270名，目前除了林口發電廠及輸工處已招生額滿，其他單位合計尚有逾60名額辦理外部招生中。

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