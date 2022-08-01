旅美日記／被「顏扣」要強迫坐板凳　蘇士軒快攻灌回來

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國王4名球員，與退役NBA球星Baron Davis所領軍的球隊組成聯軍，球員輪番上陣，還遇到前夢想家洋將Stephan Hicks。蘇士軒說，「美國球員臥虎藏龍，即使只是業餘選手，但從後衛到中鋒，都很能跳，爆發力很好。尤其禁區球員的靈活性和反應，是大部分亞洲長人沒有的。」
過去都在影片上觀看Drew League，沒想到有朝一日能美夢成真，蘇士軒說，「現在的氣氛很棒，DJ的音樂很熱血，主持人也會炒熱氣氛，球員上場也會特別亢奮。」
國王軍團與Baron Davis聯隊磨合時間不夠，上場幾乎都沒有戰術，蘇士軒認為，「這就是街頭美式球風，每個球員個人能力都很強，即使被2、3人包夾，球員仍會用個人能力突圍，且有辦法進球。」
部分網友批評，Drew League比賽流於球員個人單打，缺乏戰術配合。蘇士軒表示，「場邊有很多球探，許多球員懷抱職籃夢想，自然會盡力表現，將自己最擅長的一面表現出來。」
稍作休息後，國王軍團又出征Venice 街頭賽，由於人手有限，李愷諺、簡祐哲、蘇士軒與陳俊男幾乎打好打滿，連GM毛加恩也加入戰局。蘇士軒說，「Drew League和Venice 街頭賽很不一樣，Drew League打四節，Venice 街頭賽則是打上、下半場各20分鐘。」
Venice街頭賽球風更狂野，現場主持人也會噴很多垃圾話，激發球員鬥志。蘇士軒說，「Venice街頭賽比較偏向一場Show，雙方球員在場上激發很多火花，如果這次防守被對方進球，下一波攻擊一定會立刻討回來。」
本場比賽蘇士軒還有一個尷尬的體驗，他說，「這應該是Venice街頭賽的特殊規定，若防守者被對方在頭頂上灌籃，就必須退場到旁邊休息2分鐘，當時我一個恍神，就被對手殺入禁區灌籃，被迫退場休息，還給我很低的板凳坐，嘲諷意味十足。」回到場上的蘇士軒很快討回顏面，在快攻的時候灌籃，提振士氣。
談到今天的兩場比賽，誰表現最好，蘇士軒笑說，李愷諺算是穩定發揮，陳俊男也有出色的演出，但簡祐哲狀況最好，兩場比賽三分球都很準，搞不好會被美國球探注意。
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