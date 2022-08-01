COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

牛肉麵竟搭「珍珠奶茶灌到飽」！超狂神店嗨爆眾：帶我去

▲有網友分享，他在高雄吃到一間可以狂喝珍珠奶茶的牛肉麵店，意外湧入超多人跪求店名。（圖／爆廢公社）
▲有網友分享，他在高雄吃到一間可以狂喝珍珠奶茶的牛肉麵店，意外湧入超多人跪求店名。（圖／爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-08-01 20:13:04

物價飛漲的時代，只要有標榜白飯或飲料、湯品無限量供應的餐廳，通常生意都會比較好。對此，一名網友就分享，他在月初時的「好朋友」，竟然是一間珍珠奶茶喝到飽的牛肉麵店，消息曝光之後，也讓大家笑說「是被牛肉麵耽誤的珍珠奶茶店」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書社團《爆廢公社》，出現一位網友PO文分享「月初的好朋友，免費的珍珠奶茶＋咖啡紅茶喝到吐」，而且加麵加湯還不用錢，難怪讓他忍不住分享給大家。可以看到，竟然是放一整桶煮好的珍珠粉圓供顧客們挖，而一旁的奶茶、紅茶也都是補到6、7分滿，這可以看出店家相當大方，給的毫不手軟，牛肉麵看起來也是份量十足。

▲有網友分享一間珍珠奶茶喝到飽的牛肉麵店。（圖／爆廢公社）
▲店內主打珍珠奶茶免費暢飲，非常佛心。（圖／爆廢公社）
貼文曝光後，立刻就有不少人認出，「清一色」、「高雄清一色牛肉麵呀！珍珠真的很Q！」、「珍奶和小菜不錯」、「好懷念清一色，以前在嘉義讀大學常去吃」、「還有免費加湯加麵蘿蔔酸菜一直加」、「以前台中的最愛！」、「奶茶比紅茶好喝，珍珠永遠是Q的」、「吃過鹿港的清一色，加麵不加價很讚，珍珠奶茶喝到爽」、「被麵耽誤的珍珠奶茶」。

經查，「清一色牛肉麵」其實是一間連鎖加盟店，全台都有分店，店內主打牛肉湯麵可免費續麵、續湯吃到飽，而且店內的珍珠奶茶、咖啡紅茶都是免費暢飲，就連吃麵必加的蘿蔔、酸菜都可以免費取用，吸引許多顧客朝聖。（編輯：詹鎰睿）

▲有網友分享一間珍珠奶茶喝到飽的牛肉麵店。（圖／爆廢公社）
▲清一色牛肉麵，目前在台中、彰化、高雄都有分店，深受當地人喜愛。（圖／爆廢公社）

IKEA餐廳竟賣「99元牛肉麵」！他衝吃3遍狂讚：真的超值

排到2024的牛肉麵！遭刷1星負評「誇張」　老闆霸氣回嗆

阿婆想吃麵不敢說！牛肉麵老闆承諾「1句話」　感動萬人

牛肉麵外送「2碗變8碗」？奧客出招硬拗　店家嘆：可憐啊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.11%23.89%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀