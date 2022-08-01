牛肉麵竟搭「珍珠奶茶灌到飽」！超狂神店嗨爆眾：帶我去
物價飛漲的時代，只要有標榜白飯或飲料、湯品無限量供應的餐廳，通常生意都會比較好。對此，一名網友就分享，他在月初時的「好朋友」，竟然是一間珍珠奶茶喝到飽的牛肉麵店，消息曝光之後，也讓大家笑說「是被牛肉麵耽誤的珍珠奶茶店」。
臉書社團《爆廢公社》，出現一位網友PO文分享「月初的好朋友，免費的珍珠奶茶＋咖啡紅茶喝到吐」，而且加麵加湯還不用錢，難怪讓他忍不住分享給大家。可以看到，竟然是放一整桶煮好的珍珠粉圓供顧客們挖，而一旁的奶茶、紅茶也都是補到6、7分滿，這可以看出店家相當大方，給的毫不手軟，牛肉麵看起來也是份量十足。
貼文曝光後，立刻就有不少人認出，「清一色」、「高雄清一色牛肉麵呀！珍珠真的很Q！」、「珍奶和小菜不錯」、「好懷念清一色，以前在嘉義讀大學常去吃」、「還有免費加湯加麵蘿蔔酸菜一直加」、「以前台中的最愛！」、「奶茶比紅茶好喝，珍珠永遠是Q的」、「吃過鹿港的清一色，加麵不加價很讚，珍珠奶茶喝到爽」、「被麵耽誤的珍珠奶茶」。
經查，「清一色牛肉麵」其實是一間連鎖加盟店，全台都有分店，店內主打牛肉湯麵可免費續麵、續湯吃到飽，而且店內的珍珠奶茶、咖啡紅茶都是免費暢飲，就連吃麵必加的蘿蔔、酸菜都可以免費取用，吸引許多顧客朝聖。（編輯：詹鎰睿）