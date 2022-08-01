變頻冷氣「電費暴增又不涼」！網點1致命眉角：你買錯啦
台灣今年夏天屢創高溫，究竟要怎麼吹冷氣才能省錢，也成了大家最痛苦的難題之一。對此，一名網友就抱怨，住在10坪半且西曬房子的他，用了一大堆的降溫小物都沒用，最後買了一級變頻冷氣，結果換來可怕的電費，讓他實在不知該怎麼辦才好？結果大家紛紛指出是「冷氣噸數」的問題。
有網友在臉書《爆怨2公社》PO文抱怨「最近電費漲很大，貴桑桑…」於是他就接連買了冷凝墊、水冷扇，甚至是升級裝備都沒用，更買一台變頻冷氣，但卻換來電費的爆增，「10坪半西曬房買了一級變頻冷氣機，電費…」，最後讓他忍不住崩潰求救，「買了刨冰機+冷凍庫冰1大2小寶特瓶水，每天小水桶裝水裡面丟冷凍寶特瓶加冰涼巾擦身加減用，還有什其它好辦法…求教」。
結果貼文曝光後，許多人一下就點出致命的問題「冷氣噸數要買大於空間」、「努力賺錢，噸數要大才不會耗電」、「冷氣的冷房能力要夠啊！KW不足，一直在操壓縮機，變頻一樣耗電」、「變頻冷氣還是要看坪數」、「你冷氣噸數夠嗎? 我也西曬房坪數可能10-13? 冷氣開25度電費不曾超過2000」。
更有過來人分享經驗「10坪半不知道裝多大的冷氣，正常來說一級變頻冷氣肯定會比較省電，但是你若是裝的剛剛好建議坪數，而有西曬或頂樓的話，就會變成不足。肯定會比較耗電了」、「我家客廳8坪日立，臥室7坪冰點，每台每天都開15-17小時（冷氣26度加電風扇），兩個月電費1600元扣掉公共電費200多，實際電費也才1300多塊，冷氣買對噸數很重要」、「冷氣開24小時也沒電費爆掉的問題，先看冷氣噸數是不是不夠，西曬房噸數要比實際坪數再多一點」。（編輯：詹鎰睿）