柬埔寨掏金徵才文曝！戰力滿點狂嗆聲　網傻眼：8+9人資

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只見貼出的徵才廣告，上頭寫著「都成年人了，出國這麼大事情，誰拿刀拿槍逼迫你上機，我相信所有國外公司的人事一定都告知過，國外工作環境不可能如同在台灣、在家舒適，若將國外工作想像成澳洲遊學打工度假，抱歉你要的只是度假，而不是工作賺錢，那麼麻煩別投履歷浪費彼此時間，謝謝」。
隨後也表示「沒當過兵的少爺們，千萬不要奢望有雙人房或是單人房，公司包吃包住包水包電還付薪水給你，不用成本嗎？只是一般職位的文字客服、遊戲客服、技術客服，憑什麼能夠住單人房？」、「那些跟你說有！有！有！的人，就是騙你的，這麼簡單的道理為什麼會不懂？說實話你們不接受，硬要逼人家說你們愛聽的假話，再來說人家騙你，請問誰的問題？」
簡介最後寫下「總歸一句，無法放下台灣舒適圈，請不要投遞本公司職缺浪費彼此時間，感激不盡」；貼文一出，不少網友紛紛回應「笑死我了，根本8+9人資」、「哇靠....這個是反向操作吧」、「+9的氣息都露出來了」、「有些禁不起激的，看到這奴性就高潮了」、「反向操作無誤啊，激你不敢講得很正派一樣」、「+9文案」、「傻眼，8+9人資急了？改用激將法喔」、「笑死根本露餡，我只是要當客服人員還要出國喔，反向文8+9露餡了啦」。（編輯：張嘉哲）