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柬埔寨掏金徵才文曝！戰力滿點狂嗆聲　網傻眼：8+9人資

▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的事件，引發各界高度關注。（圖/YT@好棒Bump）
▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的事件，引發各界高度關注。（圖/[email protected]好棒Bump）

編輯中心/綜合報導

2022-08-02 07:38:41

近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的事件，網紅「好棒Bump」近日也潛入柬埔寨的「詐騙窟」救出遭騙的台灣人，讓此事件高度受到關注。而就有網友好奇除了社群平台招募之外，其他地方是否也有相關資訊，結果在人力銀行看到一間位於柬埔寨的公司正在招募人才，內容曝光之後，讓不少網友相當傻眼，直呼「這是8+9人資的輪廓.....」。

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一名網友在PTT貼文指出「剛無聊去看了一下人力銀行有哪些柬埔寨職缺被刊登，看到一家公司名引起好奇，說自己是電腦軟體服務業，職缺都是客服，線上互聯開發，到底做什麼業務不清不楚！重點是，看了徵才內容到底是在兇什麼啦？」

只見貼出的徵才廣告，上頭寫著「都成年人了，出國這麼大事情，誰拿刀拿槍逼迫你上機，我相信所有國外公司的人事一定都告知過，國外工作環境不可能如同在台灣、在家舒適，若將國外工作想像成澳洲遊學打工度假，抱歉你要的只是度假，而不是工作賺錢，那麼麻煩別投履歷浪費彼此時間，謝謝」。

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▲網友在人力銀行發現一間位於柬埔寨的公司正在招募人才。（圖/PTT）
隨後也表示「沒當過兵的少爺們，千萬不要奢望有雙人房或是單人房，公司包吃包住包水包電還付薪水給你，不用成本嗎？只是一般職位的文字客服、遊戲客服、技術客服，憑什麼能夠住單人房？」、「那些跟你說有！有！有！的人，就是騙你的，這麼簡單的道理為什麼會不懂？說實話你們不接受，硬要逼人家說你們愛聽的假話，再來說人家騙你，請問誰的問題？」

簡介最後寫下「總歸一句，無法放下台灣舒適圈，請不要投遞本公司職缺浪費彼此時間，感激不盡」；貼文一出，不少網友紛紛回應「笑死我了，根本8+9人資」、「哇靠....這個是反向操作吧」、「+9的氣息都露出來了」、「有些禁不起激的，看到這奴性就高潮了」、「反向操作無誤啊，激你不敢講得很正派一樣」、「+9文案」、「傻眼，8+9人資急了？改用激將法喔」、「笑死根本露餡，我只是要當客服人員還要出國喔，反向文8+9露餡了啦」。（編輯：張嘉哲）

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