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柬埔寨工作慘遭囚！台男賣價90萬　女性「驚悚下場」曝光

▲台灣人遭騙至柬埔寨後，可能慘遭性剝削、器官販售。（示意圖／取自unsplash）
▲台灣人遭騙至柬埔寨後，可能慘遭性剝削、器官販售。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-02 10:54:20

誤以為是工作卻慘遭囚禁虐待！近年來有不少詐騙集團，以高薪利誘台灣人到柬埔寨等東南亞國家，接著將人非法囚禁甚至出售。對此，爆系公社的版主范果旺也揭露，海外求職詐騙的驚人下場，直言「這些國家的司法機關都能買通，你回不來了」。

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▲警方在機場提醒「海外詐騙」，力阻台灣人受騙。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）
▲警方在機場提醒「海外詐騙」，力阻台灣人受騙。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）
根據范果旺於《爆料公社二社》發文，提到自己長年在國外做生意，聽其他台商說過許多故事，大約在20至30年前，東南亞是台商的「冒險樂園」，只要肯用腦並不難透過正規生意成功獲利。但從10多年前開始，他發現印尼機場出現許多滿嘴髒話的台灣人「那時候台人跟對岸人好騙，所以他們這些地下電信業者總是各國流竄架設機房，也順便開開西藥房（毒品買賣），這兩種行業報酬高，付出刑責代價低」。

後續電信業不好獲利後，這群人轉而從網路詐騙下手，像是網賭詐騙、虛擬貨幣詐騙、搬家清倉詐騙、蝦皮帳號詐騙等，但最可怕的還是緬甸、柬埔寨海外求職詐騙「你踏上了用錢就可以買通各種官員的落後國家，你就成了商品，這些國家的司法機關都能買通，你回不來了」。

除了器官販賣外，體力、護照都能售出獲利，若是台灣男性粗估價值約2-3萬美金（約90萬台幣），年輕的台灣女性則開價更高，除了慘遭性虐待並販售到性行業外，也會被賣到器官市場或者礦區的免費勞工。

最後他也提醒大家，出國工作並非不行，重點在「是否找到正規公司幫助你」，尤其是當徵才內容中含有不合理高薪時，就要自己特別注意，「總之看到他們開出職缺，可以提出要求看看台灣公司現場規模，如果不給看，你應該知道怎麼做了」。

警世分享驚呆萬名網友，紛紛表示「薪資與職務是相關，一般工作不可能那麼高」、「比鬼可怕的果然還是人」、「詐騙手段層出不窮、無所不用其極，總而言之 天下沒有不勞而獲的事情、沒有白吃的午餐！」。（編輯：鍾怡婷）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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