柬埔寨工作慘遭囚！台男賣價90萬　女性「驚悚下場」曝光

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後續電信業不好獲利後，這群人轉而從網路詐騙下手，像是網賭詐騙、虛擬貨幣詐騙、搬家清倉詐騙、蝦皮帳號詐騙等，但最可怕的還是緬甸、柬埔寨海外求職詐騙「你踏上了用錢就可以買通各種官員的落後國家，你就成了商品，這些國家的司法機關都能買通，你回不來了」。
除了器官販賣外，體力、護照都能售出獲利，若是台灣男性粗估價值約2-3萬美金（約90萬台幣），年輕的台灣女性則開價更高，除了慘遭性虐待並販售到性行業外，也會被賣到器官市場或者礦區的免費勞工。
最後他也提醒大家，出國工作並非不行，重點在「是否找到正規公司幫助你」，尤其是當徵才內容中含有不合理高薪時，就要自己特別注意，「總之看到他們開出職缺，可以提出要求看看台灣公司現場規模，如果不給看，你應該知道怎麼做了」。
警世分享驚呆萬名網友，紛紛表示「薪資與職務是相關，一般工作不可能那麼高」、「比鬼可怕的果然還是人」、「詐騙手段層出不窮、無所不用其極，總而言之 天下沒有不勞而獲的事情、沒有白吃的午餐！」。（編輯：鍾怡婷）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110