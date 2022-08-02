飯店熱到睡不著！員工竟怪旅客「冷氣調太低」 全場愣了
無論是出差或是外出遊玩，結束一整天的行程後，入住旅館當作完美結尾肯定是必備行程，尤其在這炎炎夏日，開啟房內冷氣更是一大享受，不過卻有網友抱怨，他入住的飯店冷氣根本不涼，反映值班人員後竟得到「你溫度調太低」的回覆，過程讓眾人傻眼。
原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，日前他入住某飯店，卻因為房間溫度過高，一直到早上6點半都無法安穩入睡，怎料通知夜班櫃檯人員查看後，對方反而質疑「溫度調太低導致冷氣不涼」，原PO無奈說道「從我傍晚進房就這個溫度了，而且當時冷氣是正常的！一直到晚上11點過後開始溫度整個上升，最高來到27.5度，是開了風扇狂吹運轉，才勉強降下來一度！」
原PO又忍耐一段時間後，還是熱到受不了，第二次致電到櫃檯，詢問是否可以換房，因為有加休到下午，結果櫃檯人員口氣很差回覆「全館滿房了！滿房了！滿房了！」原PO氣的直言「今天是平日，而且停車場停沒幾台車，你跟我說滿房」，對放最後則語帶羞辱指出「奇怪欸，整館都沒人反應冷氣有問題，怎麼只有你有問題？都沒有其他人反應，怎麼可能就只有你這間會有問題，如果有問題，整個就都有問題了！」
整個過程不僅令原PO相當無言，網友們也紛紛批評「因為冷氣開太低導致不涼？飯店這解釋蠻好笑的」、「溫度調太低，看到這句直接笑出來」、「飯店服務人員處理態度非常不ok」、「都住飯店了，誰還會想吹27度」；不過也有人表示「對功率不好的冷氣，調太低真的會不涼，要慢慢慢慢調下去」、「有些飯店都有提醒勿調低於21度，冷氣會不涼，一般我進去飯店房間都先調24度」。（編輯：張志浩）