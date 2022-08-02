芒果「和頭一樣大」賣400元！她切開後秒臉綠：被騙慘了
芒果是不少人喜愛的水果之一，口感鮮甜又能搭配冰品的特性，讓它在夏天更受歡迎，不過卻有網友表示，自己在屏東某攤販買了「和頭一樣大的」水蜜桃芒果，一顆要價400元，怎料回家切開後卻大傻眼，因為內部「過熟又變色」，甚至出現異味，眾人看完紛紛搖頭直言「被騙了」、「被當盤子」。
原PO在臉書社團「爆料公社」發文指出，當時水果攤老闆娘不斷誇讚自己的水蜜桃芒果很甜，於是原PO請她幫忙挑一個並檢查有無受傷，對方則回應都看過了沒問題，於是就用一顆快400元的價格成交，怎料這顆「和頭一樣大」的芒果，幾個小時後切開，內部不僅過熟變色，還出現詭異味道。
事後她打電話回去問攤販，老闆娘表示「下次你來我再補妳」，此話讓原PO更加火大，直呼「誰會三天兩頭跑墾丁？我下次去你還在？會認嗎？就是專門在騙觀光客」，同時呼籲眾人以後千萬不要買不實在的店家。
貼文掀起熱議，網友回應「觀光景點..水果真的建議盡量不要隨便下手」、「400元不是每個人都願意買單，銷售自然不好，所以這種水果可能已放一段時間了」、「水果的水很深，真的要警慎」、「觀光景點的遊客專賣攤，賺的就是一次性消費」；甚至有內行指出「這根本不是水蜜桃芒果，而是市場上一台斤價差近一半的『蘋果文芒果』才對」。
據了解，台灣國內芒果品種將近20種，水蜜桃芒果又名「紅龍芒果」，外表較瘦長，熟成後外觀呈紅黃色，大約是手掌的大小；而蘋果文芒果體型、重量比普通芒果大上3倍。（編輯：張志浩）