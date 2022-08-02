資優生PK放牛班饒舌對嗆！歌詞網服了　三角函數用途爆紅

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隨後資優班唱出未來出路，表示「讀書計畫，生涯規劃，我的未來註定比你偉大，我媽說公務員生活比較穩定，錢多事少而且離家近」；放牛班則說「你考公務員的起薪37,375，我像Cardi B I make money money move」、「男人被我迷住，撒嬌就有禮物，你的那點薪水，還不夠我換衣服，我就是網美，你不懂就閉上嘴」。
而在雙方你來我往講出心聲後，最有趣的一段是放牛班的問資優班「可以告訴我三角函數到底有何屁用處」；結果資優班回覆「痾...你以為你家是怎麼蓋的？馬力歐賽車是怎麼開的？手機拿橫的會變成全螢幕，就是因為有個G-sensor在計算三角函數！為什麼打開GPS可以定位？為什麼繪圖軟體可以精準描繪？計算股票走勢才可以精準策略！這都是三角函數！」讓網友大讚這段歌詞太神奇。
超炸的學霸vs學渣饒舌對嗆，影片推出兩天就衝破60萬人觀看，不少人紛紛留言「講出我的心聲了哈哈哈哈，我是學渣派的」、「學渣派路過，真的是講出心聲」、「這個對戰太強了，一個影片講完台灣教育縮影」、「三角函數的部分真的超強，木星太厲害了」、「三角函數的部分真的長知識欸！太厲害的影片」、「今天二刷影片，還是不得不說好好聽，每個人的歌聲跟歌詞都太神了」、「這部片必須紅，從歌詞涵義到影片質感都太鬼」、「這才是網紅該有的水準，有創作，有啟發，附帶有歡樂」。（編輯：張嘉哲）