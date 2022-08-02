COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

資優生PK放牛班饒舌對嗆！歌詞網服了　三角函數用途爆紅

▲網紅團體這群人扮演資優班以及放牛班學生，以饒舌對嗆講出心聲。（圖/YT@這群人）
▲網紅團體這群人扮演資優班以及放牛班學生，以饒舌對嗆講出心聲。（圖/[email protected]這群人）

編輯中心/綜合報導

2022-08-02 14:50:15

唸書這種事講求天份也看後天努力，有些人力求拼到金字塔頂端，但也有人認為不愛讀書也不要勉強自己，不過在現今社會，高學歷依舊有一定的地位，父母也總是會期待自己小孩有所功成名就。而近日，網紅團體「這群人」就推出最新一集「饒舌蒸霸戰」，主講放牛班以及資優班的心聲，讓不少網友心有戚戚焉，立刻衝上YouTube發燒影片第二名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
只見影片中，團體分為「資優班」以及「放牛班」，放牛班派出代表表示「資優班有什麼用？高學歷有什麼？升學率有什麼用？填鴨式教育根本沒用！」、「經營網拍，我什麼都能賣！校內到校外！都有我的人脈」；讓資優班接著反擊「經營人脈不如多念點書，書都讀不好，那就不要一直做夢，不是學歷沒用，是你的學歷沒用」火藥味十足。

▲
▲放牛班代表表示「填鴨式教育根本沒用」。（圖/[email protected]這群人）
隨後資優班唱出未來出路，表示「讀書計畫，生涯規劃，我的未來註定比你偉大，我媽說公務員生活比較穩定，錢多事少而且離家近」；放牛班則說「你考公務員的起薪37,375，我像Cardi B I make money money move」、「男人被我迷住，撒嬌就有禮物，你的那點薪水，還不夠我換衣服，我就是網美，你不懂就閉上嘴」。

▲
▲資優班同學也反擊「分數是妳好幾倍，難以望其項背」。（圖／[email protected]這群人）
而在雙方你來我往講出心聲後，最有趣的一段是放牛班的問資優班「可以告訴我三角函數到底有何屁用處」；結果資優班回覆「痾...你以為你家是怎麼蓋的？馬力歐賽車是怎麼開的？手機拿橫的會變成全螢幕，就是因為有個G-sensor在計算三角函數！為什麼打開GPS可以定位？為什麼繪圖軟體可以精準描繪？計算股票走勢才可以精準策略！這都是三角函數！」讓網友大讚這段歌詞太神奇。

▲
▲資優生唱出三角函數的用途，引起網友廣大迴響。（圖/[email protected]這群人）
超炸的學霸vs學渣饒舌對嗆，影片推出兩天就衝破60萬人觀看，不少人紛紛留言「講出我的心聲了哈哈哈哈，我是學渣派的」、「學渣派路過，真的是講出心聲」、「這個對戰太強了，一個影片講完台灣教育縮影」、「三角函數的部分真的超強，木星太厲害了」、「三角函數的部分真的長知識欸！太厲害的影片」、「今天二刷影片，還是不得不說好好聽，每個人的歌聲跟歌詞都太神了」、「這部片必須紅，從歌詞涵義到影片質感都太鬼」、「這才是網紅該有的水準，有創作，有啟發，附帶有歡樂」。（編輯：張嘉哲）


資優生第一志願不選醫學！填「這科系」眾推爆：後悔沒讀

台大男嗆成大哥「台積電最底層」！網反讚1點：跟他敬禮

CP值超高科系是它！眾認「讀完不會後悔」：頂大生也搶考

啦啦隊休息室直擊！她「站椅子跳舞片」瘋傳　本尊神到了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀