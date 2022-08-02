酪梨不甜無味好難吃？聰明主婦加「2物」：口感像生魚片
夏天是酪梨盛產的季節，其營養價值高、香氣獨特，還是美容聖品，不過由於酪梨吃起來口感僅微甜而且軟軟的，單吃時相對其他水果就沒那麼討喜。就有一名網友原本不愛吃酪梨，但某次發現新吃法後竟「一試成主顧」，網友吃過也大讚：「超像生魚片！」
這名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，表示以前吃酪梨時，不僅覺得無味不甜，口感還軟趴趴的，不懂為何大家覺得好吃，但是認真上網爬文詢問後，發現除了可以製作成酪梨牛奶，也可以加生菜淋沙拉醬，或是做成酪梨醬塗吐司，不過最讓原PO驚喜的是，當酪梨淋上「蒜蓉醬油」或是「哇沙米醬油」時，吃起來瞬間升級、綿密滑順，讓她驚呼：「口感可比生魚片」！
貼文曝光後，許多網友紛紛表示：「一定要冰過後沾醬油～超像生魚片的！」、「真的很棒，什麼吃法，都好吃」、「太棒了！ 剛好爸爸說要拿家裡種的酪梨給我，好期待以上吃法」、「想吃鮭魚生魚片時，沾醬油100分」。
另外也有不少老饕分享酪梨的不同吃法：「酪梨+蜂蜜+檸檬很好吃，可以試試！」、「加百香果，酸甜好吃喔」、「素食朋友推薦的吃法，亀甲萬料亭和露（昆布）+檸檬汁，不用其他調味，即使不善做菜也能簡單上手！燥熱的夏天，吃來涼爽可口！」、「切片沾芥末醬油，再包韓式海苔片吃，很讚」、「酪梨皮蛋豆腐很好吃，可以試試！」、「酪梨籽切片還可以煮水喝哦！」、「我是配鹹豬肉，好吃喔大家可以試試」。（編輯：陳珮瑜）