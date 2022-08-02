彩妝品牌推「燒烤醬唇蜜」！4種顏色口味竟然還有胡椒香
▲美國彩妝品牌與連鎖餐飲業聯手推出4款「燒烤醬唇蜜」引起話題。（圖／IG帳號applebees）
對於許多愛漂亮的女孩兒來說，化妝包裡一定都有一兩支唇彩或是唇蜜，隨時擦上後就能立刻顯現好氣色，而有些還會增添水果等氣味，視覺與嗅覺都大大加分，不過你能接受唇蜜是「燒烤醬口味」嗎？美國一間彩妝品牌就聯手餐飲公司，推出4款燒烤沾醬口味唇蜜，在網路上引起熱烈討論！
根據 外媒報導，來自紐約曼哈頓彩妝品牌Winky Lux的創始人娜塔莉Natalie Mackey表示，一年多前她接到餐飲公司Applebee's的邀約，詢問她是否能做出「味道像燒烤醬的唇蜜」？娜塔莉覺得相當有趣，因此Winky Lux隨即開始尋找可添加在唇蜜中的食品及成分，例如：大蒜油、洋甘菊油和蜂蜜等等，娜塔莉因此笑說：「整個實驗室聞起來像燒烤醬」。 ▲彩妝品牌Winky Lux與餐飲公司Applebee's一起研發出4款燒烤醬口味的唇蜜。（圖／翻攝自Winky Lux.com） 爾後他們研發出4種顏色的燒烤醬唇蜜，包含奶油珊瑚橘的「Get Me Hot Buffalo」、深紅帶金蔥色的「Sweet Chile Kiss」、金色的「Be My Honey Pepper」以及煙燻酒紅色的「Honey BBQ-T」，每支唇蜜的光澤不僅與Applebee's餐廳提供的雞翅沾醬十分類似，連香氣也非常接近，娜塔莉表示像「Get Me Hot Buffalo」就有經典水牛城辣雞翅所散發的「胡椒香」！另外她也補充，由於這些唇蜜必須有一定程度的還原沾醬，但沾醬中的糖分會使唇蜜質地或於濃稠，因此這4款唇蜜的味道「大多是鹹的」。 ▲唇蜜不僅在色澤上與沾醬十分類似，連香氣也非常雷同。（圖／翻攝自Winky Lux.com） 「燒烤醬唇蜜」每一支售價為18美元（約新台幣540元），若是通通都喜歡，4件裝的組合套裝則是65美元（約新台幣1950元），目前以限量方式推出，網友得知後紛紛表示：「太棒了，感覺要蒐集一整組」、「天兒啊，我需要它」、「好有創意的設計」、「我丈夫會把我當作零食吃……」、「雖然很瘋狂，但是太奇怪了」、「認真說，這真的太優秀了」，而兩間公司甚至為這4款唇蜜拍了一支 ▲4款唇蜜分別是金色的「Be My Honey Pepper」、煙燻酒紅色的「Honey BBQ-T」、深紅帶金蔥色的「Sweet Chile Kiss」以及奶油珊瑚橘的「Get Me Hot Buffalo」。（圖／IG帳號applebees） MV，現在一起來看看吧！（編輯：陳珮瑜）