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男方媽受傷「女友丟便當就走」！網揪重點反批：放過人家

▲男方媽受傷，女友照看時卻丟下外送就走，態度冷淡，網友揪重點反批：「放過人家」。（示意圖／Pixabay）
▲男方媽受傷，女友照看時卻丟下外送就走，態度冷淡，網友揪重點反批：「放過人家」。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-02 16:42:31

情侶是否該為對方的親屬負責呢？一位男網友PO文抱怨，自己有位交往長達2年，且動有婚嫁念頭的女友，近日自己媽媽不慎摔傷，自己因當周工作繁忙難以照顧，故請女友協助，可事後與媽媽確認，女友出現的那天態度冷淡，僅是丟下外送便當，讓男方媽吃完就離開，這使他開始動搖「這婚是否該結」，不料網友卻意外揪出其他面向，認為男方家庭才是對媽媽最敷衍的人。

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原PO於臉書專頁「靠北女友2.0」發文，表示有一個論及婚嫁的女友，見過爸媽後雙方都很滿意，於是開始談婚論嫁。近日媽媽意外摔斷腿臥床，需家人照料，妹妹因上學不方便，自己則是下班後會立即回家照顧，但有一週公事特別多，於是請女友去幫忙照顧一周。

女友聽此要求不太高興，男方用「我們不久就要結婚了，兒女照顧父母不是應該的嗎」等理由說服，她當時沒有任何反應。不過隔日男方與媽媽確認，女友確實有到媽媽家，但僅是坐下來滑手機、叫外送，待長輩吃完後就離開，其他的事一點都沒有做。女友對此也一概承認，並覺得自己沒有問題，可男方認為她態度敷衍，「難道照顧我媽就僅僅是叫外送給我媽吃嗎」，覺得未來兒媳讓她受這樣的委屈，自己實在很不孝，「現在女友這樣對待我媽，還完全不認錯，我還有必要和她結婚嗎？」

▲（示意圖／翻攝photoAC）
▲原PO認為女友僅將外送便當丟在媽媽床前讓她吃，照顧的態度太敷衍。（示意圖／photoAC）
該文發出後引起眾人關注，網友輿論一面倒「都還沒結婚就開始情緒勒索」、「千萬不要結，自己媽媽自己顧好嗎」、「她身份只是女友，還不是老婆。說真的，沒有義務！另外你可以申請長照2.0的居家服務，或是直接請看護全天候照顧，會更專業與安全」。

不少人更是揪出細節，認為男方家人為何都不出面幫忙，且女友可能也要上班，看在男方面子出席後卻又被嫌棄照顧不周「你自己請一週假顧你媽啊，你媽養育你這麼多年，你請假一週不為過吧」、「你爸跟你妹在幹嘛」、「太奇怪了！老公>在哪兒？，兒子>公司比老媽重要？，女兒>上學比老媽重要？我才覺得你們一家子有夠有夠敷衍你老媽，才一周而已啊」。 （編輯：李惠婷）

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