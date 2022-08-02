男方媽受傷「女友丟便當就走」！網揪重點反批：放過人家

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女友聽此要求不太高興，男方用「我們不久就要結婚了，兒女照顧父母不是應該的嗎」等理由說服，她當時沒有任何反應。不過隔日男方與媽媽確認，女友確實有到媽媽家，但僅是坐下來滑手機、叫外送，待長輩吃完後就離開，其他的事一點都沒有做。女友對此也一概承認，並覺得自己沒有問題，可男方認為她態度敷衍，「難道照顧我媽就僅僅是叫外送給我媽吃嗎」，覺得未來兒媳讓她受這樣的委屈，自己實在很不孝，「現在女友這樣對待我媽，還完全不認錯，我還有必要和她結婚嗎？」
該文發出後引起眾人關注，網友輿論一面倒「都還沒結婚就開始情緒勒索」、「千萬不要結，自己媽媽自己顧好嗎」、「她身份只是女友，還不是老婆。說真的，沒有義務！另外你可以申請長照2.0的居家服務，或是直接請看護全天候照顧，會更專業與安全」。
不少人更是揪出細節，認為男方家人為何都不出面幫忙，且女友可能也要上班，看在男方面子出席後卻又被嫌棄照顧不周「你自己請一週假顧你媽啊，你媽養育你這麼多年，你請假一週不為過吧」、「你爸跟你妹在幹嘛」、「太奇怪了！老公>在哪兒？，兒子>公司比老媽重要？，女兒>上學比老媽重要？我才覺得你們一家子有夠有夠敷衍你老媽，才一周而已啊」。 （編輯：李惠婷）