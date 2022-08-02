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最強「150cc機車」找到了！車行老闆認證　1族群買到賺翻

▲台灣有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，路邊停車格更是時常被擠。（示意圖／取自pixabay）
▲台灣有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，路邊停車格更是時常被擠。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-02 17:38:52

台灣有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，路邊停車格更是時常被擠滿，而機車也會依據自身排氣量去做分類，對此有專業的機車行老闆就分享，在150c.c的機車中，有一款佈景外型好看，也相當適合在市區行駛，引起網友熱議。

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專賣二手機車的老闆戴蒙日前在Tik Tok發布影片說道，他認為YAMAHA的「Force」150c.c是他非常推薦有通勤需求的人購買的款式，原價約9萬元，二手車價落在5萬元左右，戴蒙指出，Force的外型好看，整體設計有點類似超跑的感覺，相當適合年輕人。

此外，戴蒙也指出，Force150c.c車款的也很適合高大身材的人，不僅前方踏板區夠大，車廂也不小、動力又足，且相較於其它150c.c車款，Force在行駛時不會讓人感到過於大台，因此在他的銷售紀錄中，「外送員」是最常購買Force的族群。

▲（圖／翻攝自Tik Tok@bossdamon.motor）
▲車行老闆認為，Force是在150c.c的機車中，相當值得入手的車款。（圖／翻攝自Tik [email protected]
不過戴蒙也強調，由於Force屬於「水冷車」，若水沒有定期照顧的話，引擎容易損壞，再來就是Force的原廠座椅偏硬，因此通常購買後都會要再做改造，否則會造成胯下不適，不過種種原因比較後，他仍認為Force是妥善率高、也是較好的150c.c車種。

影片一出，不少網友也留言「我身高很高，想買force，身邊各種朋友都很推 」、「force粉絲在這裡」、「買FORCE就是要做好有些東西必改的準備，但其實也不用花到太多」、「force真的推薦， 騎了三年都很穩」、「Force真的不錯，我家有一台騎了5年都沒什麼問題」。

而部分網友也針對影片提到「水冷車」的保養提出疑問，對此戴蒙則回覆「定期換、不要亂加水！水溫燈亮絕對不要騎」就可以了。（編輯：張志浩）

@bossdamon.motor你心目中最喜歡的150系列的機車是哪台? 留言告訴我 我安排! #機車 #貳輪嶼 #FORCE155 #戴蒙老闆

♬ 原聲 - 戴蒙老闆好機車 - 戴蒙老闆好機車

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