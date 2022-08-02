最強「150cc機車」找到了！車行老闆認證　1族群買到賺翻

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此外，戴蒙也指出，Force150c.c車款的也很適合高大身材的人，不僅前方踏板區夠大，車廂也不小、動力又足，且相較於其它150c.c車款，Force在行駛時不會讓人感到過於大台，因此在他的銷售紀錄中，「外送員」是最常購買Force的族群。
不過戴蒙也強調，由於Force屬於「水冷車」，若水沒有定期照顧的話，引擎容易損壞，再來就是Force的原廠座椅偏硬，因此通常購買後都會要再做改造，否則會造成胯下不適，不過種種原因比較後，他仍認為Force是妥善率高、也是較好的150c.c車種。
影片一出，不少網友也留言「我身高很高，想買force，身邊各種朋友都很推 」、「force粉絲在這裡」、「買FORCE就是要做好有些東西必改的準備，但其實也不用花到太多」、「force真的推薦， 騎了三年都很穩」、「Force真的不錯，我家有一台騎了5年都沒什麼問題」。
而部分網友也針對影片提到「水冷車」的保養提出疑問，對此戴蒙則回覆「定期換、不要亂加水！水溫燈亮絕對不要騎」就可以了。（編輯：張志浩）
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