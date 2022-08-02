旅美日記／直擊哈登等一票球星 蘇士軒解密NBA有多強

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國王軍團每天早上都要執行美國專業訓練師的課表，蘇士軒說，技術訓練和重量訓練是不同的教練，早上技術部分練了1對1，教練針對腳步和技術等問題給予指導。重訓師則很特別，到美國完全都沒有拿到槓鈴，僅利用不同的動作，就練到核心肌群，第一天練完，痠痛了2天。
下午國王軍團到UCLA參與知名NBA訓練師Rico Hines主辦的訓練營，雖然最後沒機會上場，但國王軍團近距離欣賞了NBA秀，其中七六人James Harden、溜馬Tyrese Haliburton、湖人Thomas Bryant、黃蜂Montrezl Harrell和幾乎暴龍所有的球員都有上陣。
蘇士軒表示，「純粹當觀眾也覺得很震撼，James Harden身材非常壯碩，比賽的水平非常高。賽後我們本來要找Harden合照，但他很快就離開，所以沒機會。」
UCLA訓練營強度有多高? 蘇士軒說，「前一天在Drew League的隊友，他單場攻下超過30分，但今天與NBA球員對抗，他幾乎沒有表現，連出手的機會都很少，NBA的水平真的非常高。」
蘇士軒也利用機會，「觀察與自己同位置的球員，他說，暴龍新人王Scottie Barnes無論體能、技術都很頂尖，他切入爆發力很快，且過人後起跳在空中與對手碰撞後還能灌籃，令人印象深刻。」
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