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旅美日記／直擊哈登等一票球星 蘇士軒解密NBA有多強

▲國王軍團到UCLA。圖/新北國王FB
▲國王軍團到UCLA。圖/新北國王FB

記者廖聿偉/綜合報導

2022-08-02 18:14:41

PLG職籃聯盟新北國王積極培養潛力股，由總經理毛加恩領軍，帶李愷諺、簡祐哲、蘇士軒與陳俊男等4名球員，赴美展開2週的移訓。結束前一天的Drew League和Venice 街頭賽事的激戰，國王軍團今早展開訓練，下午則到UCLA觀戰。

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上季SBL最佳第六人蘇士軒今夏轉戰國王，被球隊視為即戰力球星，本次也是他人生第一次到美國，他透過《Nownews》分享旅美日記，盼能將所見所聞，與球迷分享。

國王軍團每天早上都要執行美國專業訓練師的課表，蘇士軒說，技術訓練和重量訓練是不同的教練，早上技術部分練了1對1，教練針對腳步和技術等問題給予指導。重訓師則很特別，到美國完全都沒有拿到槓鈴，僅利用不同的動作，就練到核心肌群，第一天練完，痠痛了2天。

下午國王軍團到UCLA參與知名NBA訓練師Rico Hines主辦的訓練營，雖然最後沒機會上場，但國王軍團近距離欣賞了NBA秀，其中七六人James Harden、溜馬Tyrese Haliburton、湖人Thomas Bryant、黃蜂Montrezl Harrell和幾乎暴龍所有的球員都有上陣。

蘇士軒表示，「純粹當觀眾也覺得很震撼，James Harden身材非常壯碩，比賽的水平非常高。賽後我們本來要找Harden合照，但他很快就離開，所以沒機會。」

UCLA訓練營強度有多高? 蘇士軒說，「前一天在Drew League的隊友，他單場攻下超過30分，但今天與NBA球員對抗，他幾乎沒有表現，連出手的機會都很少，NBA的水平真的非常高。」

蘇士軒也利用機會，「觀察與自己同位置的球員，他說，暴龍新人王Scottie Barnes無論體能、技術都很頂尖，他切入爆發力很快，且過人後起跳在空中與對手碰撞後還能灌籃，令人印象深刻。」


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