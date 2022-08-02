慶祝父親節！嗑鍋、吃燒肉還能抽獎試手氣

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深受年輕族群喜愛的「燒肉Smile」則是提供專屬個人烤爐座位設計，嵌合套餐的桌面，單人也能輕鬆開烤，提供23款個人燒肉套餐，主食有板腱牛、豚梅花、Prime等級的牛小排、伊比利豬，還有頂級的A5和牛等多種豪華經典肉品，仟元有找就能吃到和牛，CP值超高。
主打鍋物放題的「有之和牛」依價位不同，有3-12種精選湯底可供選擇，肉品部分有牛、豬、羊、雞、海鮮、滷盤等多種主食，其中日本A5和牛、澳洲和牛、Prime等級的美國特選板腱等4-13種牛肉品項最為推薦，豬肉則從台灣安心豬到西班牙伊比利豬都有。自助吧台有熟食副食、70種以上的蔬菜、火鍋配料、飲料、冰淇淋等，每人加價99元可享火烤兩吃。
火烤霸主「本格和牛燒肉放題」高規格提供32種肉品、超過百項食材，無限吃到飽。依價位不同，光是和牛就有4種品項可享用。其中鮮切美國特級羽下的桌邊服務，最受歡迎，和牛的羽下肉又稱翼板肉，油脂分佈均勻，像羽毛般細緻，肉質香甜有口感，絕不能錯過。還有獨家研發秘方調製「椒鹽麻油」或「醬燒炭香」兩種口味兩種口味的調料搭配。另外，每人還可加購129元，可無限量加點「牛橫膈膜與澳洲穀飼厚切牛舌」。除了吃到飽外，每人加價99元，還可享火烤兩吃，提供6種湯底可選。
築間餐飲集團表示，即日起至8月8日於「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」官方粉絲團推出分享指定貼文，有機會抽中價值最高988元的套餐券，陪您一起過父親節。