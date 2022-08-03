裴洛西20歲「神似奧黛麗赫本」！網見美照讚：好萊塢等級

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而他貼出裴洛西20歲出席美國已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）就職舞會的照片，只見裴洛西留著可愛瀏海、梳著包包頭，身穿無袖蓬蓬裙，濃眉大眼和瓜子臉，模樣超清秀，不注意看還以為是已故傳奇影星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn），也讓原PO大讚「即使到了中年，也還是有知性美的韻味」。
貼文一出，掀起熱議，「厲害，真的正」、「他82歲還長那樣根本太強啦」、「正翻天」、「超正」、「年輕時真的很正」、「哇靠，這顏值」、「好美喔」、「年輕是真的美」、「身材、臉、腦都有了」、「好扯喔 很美欸」、「以為是赫本」、「坦白說，神韻有像」、「奧黛麗赫本那型的」。
另外，還有鄉民以「年輕的裴洛西PR值多少？」為題發文，表示有人說激似女神奧黛麗赫本，貼文一出，網友也紛紛回應「95up，五官有夠清秀」、「真的99，超頂的」、「99.9999太正」、「99，家世好又漂亮」、「好萊塢女星等級，不誇張」、「99.9吧，這張可以去當演員了」、「年輕時等級像奧黛麗赫本是真的」、「太強了，各種天賦素值都點滿」、「氣質很好耶」、「像可愛版的赫本」、「 正，年輕時這幾乎無敵了吧」。（編輯：郭佩蓉）