共軍3天軍演形同鎖台？鄭文燦：中國做出錯誤反應

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曾經在2019年訪美期間拜會裴洛西的桃園市長鄭文燦昨晚也在臉書貼出當時和裴洛西合影的照片。鄭文燦表示，這次裴洛西來訪台灣，是由外交部統一安排行程，他憶及2019年他訪美時曾到國會山莊，當時特別安排眾議院的議長裴洛西，她非常的親切，對台灣也非常的支持，當時美國會正針對「台灣關係法」及一系列支持台灣的法案進行討論，裴洛西非常明確表示，她認為民主的台灣應該受到最大的支持。
鄭文燦認為，台美關係也因為此次裴洛西的來訪，會更加的穩若磐石，在印太地區，台灣是一個在安全戰略、產業供應鏈以及印太地區的合作中，不可或缺的角色。對於中國宣布8月4日至7日將在台灣東西南北周邊共6個海域進行實彈軍演，幾乎等於是把台灣包起來，形同封鎖台灣，鄭指出，台灣海峽及台灣周邊海域都是重要的國際自由航行的航道，不管是海運或空運都是如此，中國實彈軍演的行為是破壞地區的安全，也影響航運自由，只會帶來反感，國際社會也不會認同這樣的做法。
鄭文燦說，這次裴洛西友好訪問台灣，中國做出了錯誤的反應，這樣的反應應該是受到內部的壓力，但這不應該是中國該採取的理智做法，我們希望能夠用平常心看待裴洛西來訪，過去也曾有重要領袖訪台，包括美國國會議長，歐盟國家也有很多來台訪問，這些都是交流常態化必然經過的過程。