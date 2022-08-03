裴洛西愛早上吃冰淇淋養身？營養師：做好「3件事」OK的
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，即便高齡82歲依舊神采奕奕，不少網友驚呼「她年紀比我阿嬤還老，還能消化這麼多的行程，超強！」也在台灣掀起一股「裴洛西風潮」！根據外媒報導，裴洛西超愛吃「黑巧克力冰淇淋」，而且有記憶以來每天早上都要吃，難不成是她的特殊養身之道？對此榮新診所營養師李婉萍指出，只要每餐吃七分飽、每日活動量足夠、也能控制攝取量，每天早餐吃冰淇淋其實對健康並沒有問題，不過對小朋友說恐怕就不適合，因為攝取太多精製糖恐怕會影響到學習專注力。好日子診所、家醫科醫師蕭伶茲也說，只要控制好吃的量，每天任何時間其實都能吃冰淇淋。
李婉萍表示，以美國人的體型來說，裴洛西的身形相當均衡，有在理想範圍內，即便年紀已經82歲，但精神、健康狀況應該都相當好。而且即便每天早上吃巧克力冰淇淋，但不代表她三餐吃得不健康，只要維持均衡的飲食，加上控制好吃冰量，其實早餐吃冰淇淋並不是件壞事。
李婉萍說，整體而言想要長壽有3大秘訣，首先是每餐吃的7分飽，其次是維持正常的身形，不要過胖或過瘦；最後則是維持每天一定的活動量。「很多人雖然每週有固定健身，但平常久坐時間太長，其實活動量並不充分。所以大家別只看到裴洛西每天吃冰淇淋，也要看看她背後的工作及生活形式。」
另一方面，李婉萍認為，對老人家來說有時候因為牙口不好吃不太下，長期很容易影響到健康，以裴洛西來說，每天吃巧克力冰淇淋能夠提供固定的熱量，其實也很好的熱量攝取來源，只要其他的營養例如蛋白質等能均衡攝取，配合足夠的活動量，就能避免老人常見的肌少症也能維持好健康。「很多台灣的老人對於冰淇淋可能敬謝不敏，可以改喝一些熱薑茶替代，也是有足夠的熱量攝取來源。」
李婉萍提醒，大人跟小孩對於醣份攝取需求有極大的不同，大人早餐吃一小盒冰淇淋還能接受，但對孩子來說，恐怕精製糖攝取就超標了，可能會影響到孩子的學習專注力，所以還是不要隨意嘗試比較好。
蕭伶茲醫師也說，其實只要控制好吃的量，在任何時間都吃冰淇淋都不會影響到健康。不過如果要在早餐吃，建議最好不要在空腹狀況下吃，以免突然吃下大量冰涼的東西導致腸胃不舒服。