裴洛西開箱冷凍庫「全是巧克力冰」主持人超震驚！最愛品牌曝光

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身為巧克力控的她，早在2020年就上過YouTube訂閱高達2790萬、時常邀請名人、藝人前來，藉由脫口秀訪談過程讓觀眾看見名人私下模樣的美國深夜脫口秀節目《The Late Late Show with James Corden》（詹姆士·柯登深夜秀）。
當主持人問她「妳有什麼東西想要與我們分享呢」，她想都不用想就秒回「巧克力」，她隨手一拿就是一整籃的巧克力糖，轉過身打開冰箱冷凍櫃時，也讓主持人驚呆了，不僅用手遮住嘴巴，還大喊「我的天」。原來，裴洛西的冰箱冷凍櫃裡，全是各式各樣的「巧克力冰淇淋」，雖然冰櫃裡有能看見其他口味的冰淇淋，不過裴洛西說那是其他家人的，因此巧克力口味無庸置疑是她的最愛。
對此，PTT上更是有網友以「有裴洛西早餐都吃哪個牌子冰淇淋的卦？」為題發文，表示看到新聞說裴洛西早餐天天都吃冰淇淋，「我也很喜歡吃巧克力冰淇淋，不過裴洛西吃的冰淇淋應該是貴族品牌，像是哈根達斯這種幾百塊的，雖然平民天天吃也吃不太起，但對有錢人來說，根本掉漆到不在選項內」，因此他也好奇「有裴洛西都吃哪種冰淇淋的卦」，貼文一出，網友也紛紛猜測「小美」、「哈根達斯」、「明治嗎」、「希望小美冰淇淋招待他」。
事實上，在影片中其實就能找到答案，在裴洛西的冰箱冷凍櫃裡，清楚可見一大盒「Dove德芙」的巧克力冰棒，還有一大堆美國芝加哥冰淇淋品牌「Jeni's Splendid Ice Creams」，這兩種都是超市就能買得到的美味冰淇淋，可見裴洛西並沒有像是網友猜測的「只吃貴族品牌」冰淇淋，喜歡的東西和平民老百姓幾乎一模一樣。（編輯：郭佩蓉）