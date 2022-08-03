口譯妹4度「打斷裴洛西發言」還狂笑！網炮轟：超不專業
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（2）日晚間抵台，今日其中一個行程就是安排到立院拜會藍綠黨團，不過，當裴洛西在立院拜會致詞時，卻頻頻被後方口譯人員打斷發言，不只搶話，口譯人員還瘋狂發出笑聲，讓觀看直播的網友忍不住怒轟：「真的沒專業形象！」
只見立院拜會直播，裴洛西在談話過程中，舉起手勢正要繼續說，卻突然被後方口譯人員硬生生打斷，不禁面露尷尬放下麥克風，讓口譯人員先行翻譯，還有次立院準備的麥克風設備故障，等到相關工作人員換上新的麥克風後，裴洛西正準備發言，又被口譯人員打斷，口譯人員向裴洛西解釋麥克風的問題後，又繼續翻譯工作。
對此，有網友看完直播，在PTT上發文砲轟，「口譯姐的口條我就先不說，還算聽得懂，但…每次裴姨講到一些輕鬆稱讚的部分，下面聽眾聽了會心一笑或輕鬆微笑，結果旁邊口譯姐整個開懷大笑，哇這算是很正式的國際場合吧，她這個笑我以為是同學會聚餐的笑欸」。
還有網友統計，在1個多小時的談話過程中，口譯人員共打斷了裴洛西4次，還不斷發出笑聲，讓大批網友忍不住怒罵，「最後一段直接不讓裴洛西發言，說要轉場」、「我真的覺得缺乏經驗」、「超扣分的」、「真的沒專業形象」、「搶話又一直笑這樣可以嗎」、「打斷客人說話和笑場，失禮真的不行」、「不是裝可愛的場合」、「發音超爛，口譯又不專業，超丟臉」、「真不專業，還打斷客人的發言」、「這個口譯真的專業度不夠，自己在那邊笑」。（編輯：賴禹妡）