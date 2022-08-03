7-11、台鐵全被駭！總統府官網也遭殃 幕後人恐是「他」
在美國聯邦眾議院議長裴洛西2日晚間抵台前，當天下午約5點，總統府官網突然癱瘓無法顯示，今（3）日又有民眾在全台多家7-11門市及台鐵新左營站的電視螢幕上，看到顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」等字樣，疑似遭到駭客入侵。一個網路安全研究組織針對台灣總統府官網被攻擊一事分析，認為發起網路攻擊的可能是中國駭客，而非中國政府。
2日約5時左右，總統府官網受境外DDoS攻擊（阻斷服務攻擊），攻擊流量是平日200倍，使官網一度無法顯示，癱瘓20分鐘，後經緊急處理恢復正常。總統府發言人張惇涵表示，面對境外勢力持續的複合式資訊作戰，會持續加強監控，維護國家資通訊安全和各關鍵基礎設施穩定運作。
據路透社報導，網絡安全研究機構表示，此次境外DDoS就是「駭客活動分子（hacktivists）」，透過將網路流量大量導向伺服器，使其不堪負荷而癱瘓。網路安全教育研究組織「SANS科技研究所」研究部門負責人伍瑞克分析，此次事件由中國駭客所發起，非中國政府。
伍瑞克說明，中國駭客為傳達訊息，在未經協調下隨機對多個網頁攻擊，「通常會持續幾天，但大多一週內停止。這些攻擊行動中，很多的動機是出自於中文媒體所寫的內容」，且這場數位突襲行動源頭的IP地址有多達成千上萬個，可能與在中國商業網絡空間註冊的設備有關。
他也表示，有一組類似的中國IP地址，從上個月29日就開始掃描網路，想找出低級別、易於利用的各項弱點，與中國政府駭客平日執行的活動並不相符，故推測非中國政府所為。（編輯：李惠婷）