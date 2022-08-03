裴洛西訪台台海情勢緊張！神人曝光「全台防空疏散地圖」
美國眾議院議長裴洛西Nancy Pelosi於昨（2）日晚間10點43分抵達台北松山機場，並下榻信義區君悅酒店，成為時隔25年再次來台的美國國會領袖，此舉也引發中國高度不滿，頻頻在台海周邊進行演練，引起台人擔憂恐慌，紛紛開始尋找「台灣現在哪裡有防空洞」，就有人根據內政部資料，製作出「全台防空疏散地圖」！
早俄烏戰爭爆發時，台南市北中西區市議員參選人江明宗就曾在臉書發文，表示他利用內政部警政署提供的防空疏散避難專區中的地下室位置資訊，整合成「防空疏散避難地圖初版」地圖，只要點開後並授權瀏覽器的位置，網頁就可以自動定位，上面將以藍點標記使用者的所在位置，每個區域也會顯示避難點數量，若再進一步點開，就能瀏覽這些避難點的地址、可容納人數等資訊。同時他也表示「有興趣的朋友可以依據地圖去走走看所在位置附近的地下室，避免緊急情況發生時才出現各種狀況。」
事實上台灣各個區域本來就設有「防空疏散避難設施」，民眾也可以從內政部警政署資訊網的「防空疏散避難專區」中選取所在地區與分區，點選附加的「Google My Map」就可一覽附近的防空避難處所，不過這些避難處所大多位於大樓地下室，平時屬於私人財產，非緊急避難狀況或是未經所有權人同意時，是不能擅自進入的。
網友看了也紛紛表示：「感謝，但是希望這個永遠都用不到…」、「真的要隨時做好萬全準備，隨機應變」、「推平時就該做好準備」、「我記得防空洞都會標示唷！而且學校都會填寫一張單子，就會赫然發現政府有發一張緊急避難點的大卡」、「趕緊來搜尋」、「很實用，謝謝分享」。（編輯：陳珮瑜）