「上班10分鐘」領年薪250萬！工程師被老闆抓包 下場曝
在一般刻板印象中，工程師雖薪資優渥，但工作時間也超長。不過在國外，就有位工程師寫出程式自動化工作流程，每天只需要「上班10分鐘」，然而2個月後卻被老闆發現，他的現況也曝光了。
今年1月時在論壇《Reddit》上，一位工程師網友Throwaway59724發文表示，自己當時在中型律師事務所擔任IT工程師，年薪9萬美元（現約新台幣270萬），負責把律師們開庭用到的證據、文件和照片建檔，進行雲端管理。後來原PO在居家工作時間，編寫出一套完善的程式碼，把自己的工作完全自動化處理，每天工作時間從8小時，減少到剩下開、關程式的10分鐘。
消息曝光後引爆網路熱議，連媒體都大肆報導，也因此原PO的行為在3月時就被公司發現。沒想到公司方卻表示「即便有自動化管理，我們還是需要你來維護、驗證」，因此請他繼續改善腳本，「公司方也沒有宣稱那是他們的資產，只是單純希望我能允許他們留下原始碼，好讓我離職的時候能夠讓未來的接手者好學習」。
後續該律師事務所甚至還發現當地州政府單位急需數據庫人才，隨即也引薦原PO前往面談，目前他也成功任職該政府單位的系統管理員，除了獲得比年薪9萬美元更優渥的待遇，新單位還希望他也能研發出一套自動化管理方式。
不過原PO也笑稱「目前為止我很喜歡這份新工作，但唯一的缺點是，我失去了很多空閒時間，實際上我現在需要輪班工作 10 小時，當我在律師事務所的秘密其實有些驚嚇，但很幸運的，我的老闆認為這是我的潛力而非懶惰」。（編輯：潘毅）