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裴洛西「色票穿衣」掀討論　靠4招坐穩國會時尚女王

▲美國眾議院議長裴洛西以色彩鮮豔的穿搭特色聞名。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲美國眾議院議長裴洛西以色彩鮮豔的穿搭特色聞名。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）

編輯中心/綜合報導

2022-08-03 16:26:372022-08-03 16:55:04

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲行，於昨（2日）晚間22點43分抵台，一身粉紅色套裝優雅露面，不畏飛行的疲憊，在深夜的點綴下，顯得耀眼無比；今天再以一襲「藍天白雲」跳色套裝，引起不少網友討論，裴洛西的穿衣風格大膽前衛，紛紛給予高度讚賞「82歲還能如此時尚！」原來，裴洛西的「色票式穿衣哲學」，在美國政壇早流傳已久，鮮豔的彩虹七色全能駕馭，深獲時尚雜誌青睞，並認同出色味是有能力政治女性的工具之一的服裝品。所謂的「色票穿搭」指的是，從衣服至鞋子到配件，都是同色系！《NOWnews》透過現身公開場合的造型，特別整理裴洛西獨有的四大穿搭技巧。

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▲美國眾議院議長裴洛西，以一身粉紅套裝現身台灣。（圖／外交部提供）
▲美國眾議院議長裴洛西，以一身粉紅套裝現身台灣。（圖／外交部提供）
技巧1：全身同色系卻看不膩?

高彩度的套裝，紅橙黃綠藍靛紫黑白粉，全難不倒她。靠的是全身上下一起掌握，講求整體俐落感；裴洛西很懂得以鞋子搭配套裝，除了同色款，也挑選與內搭同色的鞋履，增加一致性。

▲裴洛西一襲紫色套裝，全身單一色系卻不失單調，簡單俐落大方。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲裴洛西一襲紫色套裝，全身單一色系卻不失單調，簡單俐落大方。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲裴洛西從頭到腳同色系，整體簡單且明亮。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲裴洛西從頭到腳同色系，整體簡單且明亮。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）

技巧2：善用內搭大膽撞色

如果是色彩鮮艷的紅色套裝，裴洛西會搭配淺色內搭，再套用在鞋履上；如果是寶藍套裝，她則運用桃粉色披肩，大膽撞色更顯活力；若是顏色簡單的白色基本款，她便換上天空藍內搭，配合同色鞋子相互協調，有如本次造訪台灣時的清新造型。

▲鮮豔紅色套裝，裴洛西皆能駕馭，內搭與鞋子同色，簡潔明亮。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲鮮豔紅色套裝，裴洛西皆能駕馭，內搭與鞋子同色，簡潔明亮。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲裴洛西身穿寶藍套裝，運用桃粉色披肩，大膽撞色更顯活力。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲裴洛西身穿寶藍套裝，運用桃粉色披肩，大膽撞色更顯活力。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲裴若西第二天現身，以白色西裝搭配藍色內搭點綴。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）
▲裴若西第二天現身，以白色西裝搭配藍色內搭點綴。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）
技巧3：大量運用配件飾品

穿搭的完整性得要藉由配件的輔助點綴才能達成，82歲的裴洛西徹底落實這套時尚概念，包括絲巾、徽章、首飾、錶帶、甚至口罩，都藏有她的小巧思，使整體穿搭更完整。

▲低調白色套裝如何穿出特色，裴洛西以紫色為重點，除了內搭衣與鞋子，同色系項鍊也是一大亮點。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲低調白色套裝如何穿出特色，裴洛西以紫色為重點，除了內搭衣與鞋子，同色系項鍊也是一大亮點。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）

▲鮮豔無比的亮黃色西裝，配上黃色圖騰口罩，散發活潑氣息的裴洛西，在國會一票男性中，無疑是最亮眼的存在。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲鮮豔無比的亮黃色西裝，配上黃色圖騰口罩，散發活潑氣息的裴洛西，在國會一票男性中，無疑是最亮眼的存在。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲裴洛西的橘色系穿搭，從領巾搭配，甚至胸口別針，都富有小巧思。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲裴洛西的橘色系穿搭，從領巾搭配，甚至胸口別針，都富有小巧思。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲裴洛西穿上寶石藍套裝，氣質高貴典雅，再配上同色口罩，網友直呼有創意好美麗。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲裴洛西穿上寶石藍套裝，氣質高貴典雅，再配上同色口罩，網友直呼有創意好美麗。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲美國眾議院議長裴洛西口罩穿搭驚艷眾人。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲美國眾議院議長裴洛西口罩穿搭驚艷眾人。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不只是國會女王，口罩穿搭驚艷眾人。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不只是國會女王，口罩穿搭驚艷眾人。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
技巧4：不愛高調鑽石，偏愛低調珍珠或大尺寸項鍊

裴洛西的公開造型，不難發現她最常出鏡的飾品是珍珠，簡直成了個人標配，在外媒觀察家眼中，更傳達了「優雅權威」的信息。除了白色大溪地珍珠、深淺不一的南洋珠，裴洛西以好品味輕鬆駕馭。

▲大份量的珍珠項鍊也是裴洛西的招牌之一。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲大份量的珍珠項鍊也是裴洛西的招牌之一。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲裴洛西的「色票穿衣」哲學，珍珠項鍊是標配。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲裴洛西的「色票穿衣」哲學，珍珠項鍊是標配。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲裴洛西的「色票穿衣」哲學，珍珠項鍊是關鍵。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲裴洛西的「色票穿衣」哲學，珍珠項鍊是關鍵。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲裴洛西的「色票穿衣」哲學，珍珠項鍊是關鍵。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
▲裴洛西的「色票穿衣」哲學，珍珠項鍊是關鍵。（圖/翻攝自Nancy Pelosi IG）
裴洛西是美國眾議院領袖，獨有的「色票式穿衣」哲學，也成了時尚圈新指標，而這股魅力，不僅讓自己在男性為主競技場中脫穎而出，也為非黑即白的政治圈，增添一股五彩繽紛。（編輯：蔡宥嫻）

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