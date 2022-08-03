七夕求好姻緣！「4秘訣」助旺戀愛運　月老正確拜法公開

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2022年8月4日就是七夕情人節，今年情人節當天的「喜星」、「桃花星」位在房子九格北方。主宰人際關係、異性緣、事業，可在此位置擺設正在開花的植物，或放置粉紅色水晶球，都可增加異性緣及人際關係，也可提升事業運。
但要注意別擺設假花或大型空櫃子（空心）或大空花瓶，有虛情假意之意，恐造成爛桃花。
二、喝天孫水旺桃花、開智慧、治病
史記，天官書云「織女，天女孫也又稱天孫」，傳說在七月七日早上5至7點（卯時）打一桶井水、泉水，如無則以自來水貯儲，也可稱為天孫水或聖水，該日所取的天孫水加些桃花泡澡可以旺桃花。
天孫水可長久保存不壞，可用來煎藥，用來「洗臉稱之開臉、開智慧、開人和」，拿來洗澡也可幫助考運，去除厄運。建議在七夕當天一定要洗頭，將煩惱污穢洗掉，如家中有精神病或中邪、中魔之人，則可用七夕水洗頭及全身，恢復精神。
三、染指甲
七夕日也稱紅鸞日，女孩子們可在七夕日善用染指甲來增加對異性的吸引力，姑娘們可增加紅鸞星動；若是上了年紀之女性，則有延壽之意，但這天染指甲顏色切忌用白色及黑色，顏色應以硃砂紅或丹紅為主。
四、拜月老
到月老廟求月下老人賜姻緣，祭拜供品可準備：1糖果，甜甜月老的嘴。2鮮花，與身旁對象可以盡快開花結果。3五色水果，圓形尤佳，一切圓滿吉利。4紅棗，祈求姻緣早點完成。5桂圓，圓滿順利。
祈求時記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝，但也要記得說到做到喔！（編輯：鍾怡婷）
【本文獲命理專家《楊登嵙老師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。