人妻臉書「狂讚朋友帥」！尪見留言氣炸罵：妳竟公開綠我
現今社交平台盛行，使得人與人的溝通更為便捷，可在公開社群上任意留言，卻也可能成為夫妻、情侶間的感情引爆點。就有一位民眾在網上表示，近日於臉書上發布自家兒子的照片，被久未謀面的男生朋友留言稱讚，她隨口回覆「向你看齊～帥醫生」，不料因此點燃老公怒火，怒批老婆公開戴自己綠帽，更懷疑他們的兒子不是親生。
原PO於臉書專頁「靠北老公2.0」發文，說明前陣子在臉書分享兒子的照片，有位20年不曾見面，現任醫師的國小男同學留言稱讚兒子外表，她便以場面話的心態回覆「向你看齊～帥醫生」，豈料該言論使老公暴怒，用不好聽的言語謾罵，認為自己被公開戴綠帽。接著戰火還燒到無辜的兒子身上，老公對小孩說他不是自己的種，而是媽媽跟別人生的，與自己沒有親屬關係。這極端的行為令原PO極為傻眼「我想問說請問這個點很嚴重嗎？」
原PO更表示，自己曾發現老公偷偷單獨與女網友相約吃飯，當時默默忍受當不知道，在如今狀況下提了出來，可老公覺得吃飯這事無傷大雅，臉書留言才最可惡，於是原PO低下頭道歉，卻依舊澆不熄對方怒火。原PO說明老公平時對她很好，也很顧家，就是遇到問題時會選擇冷暴力或言語暴力，甚至因為這件事撂下「娶錯人」的狠話。
網友對此留言「請他帶著兒子去驗DNA，要是他錯了，叫他跟兒子道歉，至於妳要不要原諒他，自己看著辦」、「心裡有鬼，在外面偷吃了，才會用生氣來對待妳，合理化自己的行為。」、「你老公只是借題發揮掩飾自己的錯誤而已」、「我就問，妳老公如果誇別的女人漂亮，並說希望自己的女兒能跟她一樣漂亮，妳什麼感覺？」（編輯：李惠婷）